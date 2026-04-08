Marathón tomó firme decisión con Bryan Moya por los problemas de alcohol dentro del club

Marathón ha vivido una semana turbulenta tras perder el Clásico ante Real España y, luego, caer contra Platense. A esto se sumó una supuesta indisciplina dentro del plantel.

Según lo que se ha informado, varios jugadores cruzaron la línea, y antes del partido contra Platense, algunos de ellos salieron de fiesta y fueron captados consumiendo alcohol. Los involucrados en este incidente son: José Aguilera, Raúl Espinoza, André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Axel Alvarado y Bryan Moya.

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Con respecto a Moya, Marathón ha tomado una decisión contundente, la cual fue revelada por el periodista de La Prensa, Germán Alvarado.

Marathón y su decisión con Bryan Moya

El jugador se encuentra apartado y no está entrenando con el resto del plantel. Aunque no ha sido separado definitivamente del equipo, se espera que regrese pronto tras cumplir con el castigo correspondiente.

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“Bryan Moya está apartado y no entrena en Marathón debido a los actos de indisciplina. Lavallén le dio la oportunidad de unirse al equipo a pesar de su historial, pero en cuestión de meses, la desaprovechó”.

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Pablo Lavallén había confiado en su talento tras su salida de Real España por la misma situación, pero lamentablemente no ha cumplido con las expectativas.

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Datos clave:

Marathón enfrenta problemas de indisciplina dentro del club y ha tomado una decisión con Bryan Moya.

El jugador se encuentra apartado y no está entrenando con el resto del plantel.

Lavallén le dio la oportunidad de unirse al equipo a pesar de su historial, pero finalmente no cumplió.