Mientras Olimpia hace brutal barrida, se filtra la decisión que tomará Jorge Benguché y en Costa Rica ya lo saben

Uno de los principales temas a resolver en el Olimpia, tras anunciarse una profunda reestructuración, es el futuro de Jorge Benguché.

En el marco del partido de ida de la gran final de la Liga Nacional de Honduras, donde Marathón y Motagua empataron 1-1, la directiva del Olimpia sacudió el entorno deportivo al confirmar la salida de cinco futbolistas del club. Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Carlos “Mango” Sánchez y Facundo Queiroz ya no formarán parte de la institución merengue de cara al torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

A estas bajas se suma la inminente salida de Jerry Bengtson; se prevé que la leyenda del club oficialice su adiós en los próximos días. Sin embargo, los movimientos en el plantel no terminan ahí.

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El futuro de Jorge Benguché

El periodista hondureño Álvaro de la Rocha adelantó la postura que ha tomado la directiva de Olimpia respecto al atacante, quien ha despertado un fuerte interés en el balompié de Costa Rica.

“El Toro” ha estado en el radar de grandes clubes de la región como el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, además de un interés reciente por parte del Cartaginés; no obstante, hasta el momento no se ha concretado ninguna oferta formal.

“Confirmado: Pese a los rumores, Jorge Benguché tiene contrato vigente con el Club Olimpia Deportivo. El ‘Toro’ apunta a continuar como el delantero titular de Eduardo Espinel para el próximo semestre. Su salida solo se dará mediante una negociación directa con el cuadro ‘Merengue’”, detalló el comunicador.

Con esto queda claro que Benguché se mantendrá en las filas del “León”, a menos que un club extranjero inicie negociaciones formales con Olimpia y esté dispuesto a asumir la ficha del delantero, cuyo salario supera los $20,000 dólares mensuales.

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En resumen

El club confirmó la baja de cinco jugadores (Rivas, Mulet, Figueroa, Sánchez y Queiroz) para el Apertura 2026, a las que se sumará el inminente adiós de la leyenda Jerry Bengtson.

A pesar del fuerte interés de clubes costarricenses como Saprissa y Alajuelense, el delantero Jorge Benguché entra en los planes del técnico Eduardo Espinel y se perfila para seguir como titular.

El “Toro” tiene contrato vigente, por lo que su salida solo se dará si un equipo negocia directamente con Olimpia y está dispuesto a asumir su salario, el cual supera los $20,000 dólares mensuales.

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