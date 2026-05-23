El héroe de Herediano en la final de Costa Rica se refirió por primera vez al gol que le dio el título al equipo de José Giacone.

Marcel Hernández ya era el gran goleador de la temporada en la Liga Promérica pero su actuación en la final ante el Deportivo Saprissa terminó de ratificar su dominio absoluto en el Clausura 2026.

Con un gol suyo a los 75 minutos, Herediano consiguió dar vuelta el resultado y se consagró campeón para levantar el 32° título de su historia y superar a la Liga Deportiva Alajuelense.

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Sin embargo, esa anotación del cubano de 36 años quedará en la historia no sólo por lo que significó sino también por una jugada en la que encaró directamente a Fidel Escobar dentro del área, lo pasó con una facilidad asombrosa y definió ante la estéril salida del portero Abraham Madriz.

Es por eso que ahora, una semana después de la consagración, Hernández habló en el programa Convocados que conduce el periodista José Pablo Alfaro junto a Rolando Fonseca y lo que dijo de ese gol no hizo más que hundir todavía más al defensor panameño.

Marcel Hernández vs. Fidel Escobar: en Saprissa no pueden creer lo que dijo

Consultado por Alfaro acerca de si estudiaba a los defensores rivales, Marcel fue contundente. “Totalmente, sé a dónde tengo que ir y cómo tengo que ir”, aseguró el ariete cubano y él solo se metió en la ya famosa jugada.

“Ese movimiento a la izquierda para el gol se lo había dicho a Checo (Rodríguez, su compañero): ‘Necesito que trabajemos sobre él, sobre el central izquierdo’. Uno tiene que entender y saber quién viene sin ritmo. Y su respiración no era normal, sobre él habíaa que trabajar. “Parecerá feo lo que estoy diciendo pero había que trabajar sobre él”, concluyó Hernández.

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El gol de Marcel Hernández contra Fidel Escobar

Ésta fue la anotación:

Rolando Fonseca le dio la razón al cubano

Acto seguido, quien se metió en la conversación fue el histórico goleador de Saprissa, Alajuelense y la Selección, Rolando Fonseca, y le dio la razón a Marcel.

“Es así. Como decimos nosotros, hay que ir dónde está el flan, dónde está el queso, y si ahí está el queso, va y lo atacas por ahí”, sentenció Rolo en otra frase memorable contra Escobar.

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