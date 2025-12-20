Lágrimas de emoción y dedicatoria a Guimaraes: todo lo que dijo Celso Borges tras alcanzar la 31 con Alajuelense

A finales del 2021, Celso Borges estampó su firma para convertirse en flamante refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense. Con la calidad y jerarquía que lo llevaron a ser referente mundialista de la Selección de Costa Rica y a jugar en la élite del fútbol europeo, los manudos confiaban en que el mediocampista pudiera guiarlos hacia una nueva era dorada.

Sin embargo, aunque su nivel futbolístico fue indiscutible desde el primer día, la gloria parecía negársele. Pasaron cuatro años sin que, ahora como capitán, pudiera celebrar la ansiada estrella 31. En ese lapso, cayeron los procesos de Andrés Carevic y Alexandre Guimaraes, padre del propio Celso.

Con el regreso del histórico Óscar “Machillo” Ramírez, el técnico más ganador en la historia del club, finalmente las piezas encajaron y Alajuelense puso fin a cinco largos años de sequía.

“Demasiado emocionado…”: la palabra de Celso Borges

Después de cumplir su sueño de consagrarse campeón en el Morera Soto y nada menos que ante su ex equipo, Deportivo Saprissa, Celso Borges no pudo contener las lágrimas. Con la voz quebrada por la emoción, atendió a los medios y dejó palabras que reflejaron la magnitud del título.

“Estoy demasiado emocionado… Creo que para todo el club es importantísimo. Felicitar a don Joseph (presidente de la Liga) y a toda la gente que nos estuvo apoyando. La gente del CAR: las cocineras, la gente que trabaja en el césped, los que nos cuidan en el hotel. Esto también es para ellos”, expresó el veterano volante de 37 años antes de levantar el trofeo de la Liga Promérica.

El capitán rojinegro tampoco dejó fuera a una persona muy especial para él: Alexandre Guimaraes, quien llevó a la Liga a tres finales nacionales en su último ciclo. “Óscar (Ramírez) ha sido parte fundamental, así como lo fue Carevic, como lo fue mi padre también al conseguir títulos, entonces felicitarlos a ellos también”, remarcó.

Celso da inicio a la fiesta manuda: “Hoy disfruten”

Luego, siguió profundizando en sus sensaciones tras el título tan esperado:

“Se va a sentir muy bien, no tengo palabras ahorita, pura emoción. Muy contento por todos. Romper una sequía siempre es difícil. Significa mucho para nosotros, pero más para esta gente maravillosa que nos vino a apoyar y que lastimosamente no le habíamos podido dar esta alegría… hoy que disfruten”.

“Defensivamente estuvimos muy bien, rescato eso y la voluntad”, añadió Celso Borges, para luego cerrar con una frase que define al equipo campeón: “Nos podríamos haber caído emocionalmente, pero el equipo estuvo muy maduro”.