Le dan las gracias: Inter Miami oficializa la noticia que repercute en el futuro de David Ruíz

El volante hondureño ha tenido un año para el olvido y la última noticia que confirma su club puede terminar de definir su futuro.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

David Ruíz atento a lo que sucede en Miami.
David Ruíz atento a lo que sucede en Miami.

David Ruiz ha tenido un 2025 lleno de dificultades tanto dentro como fuera de la cancha.

El hondureño ha perdido todo ritmo y continuidad que venía teniendo con Inter Miami debido a una lesión que lo tuvo 4 meses fuera.

Pese a eso, siempre ha estado en las convocatorias de Javier Mascherano y esta semana ha recibido una noticia que le podría volver a abrir las puertas del primer equipo.

ver también

La última noticia de Inter Miami que repercute en David Ruiz

Los últimos días han traído noticias que pueden repercutir directamente el el futuro del mediocampista hondureño.

Si bien la llegada de Rodrigo De Paul marginó aún más al jugador, ahora se ha producido una salida que le abre espacio.

Y es que el volante intero de Argentina, Federico Redondo, abandonó a las ´Garzas´.

Redondo, habitual titular para Mascherano, se fue comprado por Elche Club de Fútbol de la Primera División de España.

ver también

Con la salida del volante la oportunidad para que David Ruiz pueda volver a ser importante aumenta ya que tiene menos competencia por el puesto.

Por lo pronto el internacional hondureño se mantiene entrenando. Inter Miami enfrentará el 16 de agosto a LA Galaxy.

