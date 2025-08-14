Le dan las gracias: Inter Miami oficializa la noticia que repercute en el futuro de David Ruíz

David Ruiz ha tenido un 2025 lleno de dificultades tanto dentro como fuera de la cancha.

El hondureño ha perdido todo ritmo y continuidad que venía teniendo con Inter Miami debido a una lesión que lo tuvo 4 meses fuera.

Pese a eso, siempre ha estado en las convocatorias de Javier Mascherano y esta semana ha recibido una noticia que le podría volver a abrir las puertas del primer equipo.

ver también Confirmado: Romell Quioto recibe la noticia de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que Honduras estaba esperando

La última noticia de Inter Miami que repercute en David Ruiz

Los últimos días han traído noticias que pueden repercutir directamente el el futuro del mediocampista hondureño.

Publicidad

Publicidad

Si bien la llegada de Rodrigo De Paul marginó aún más al jugador, ahora se ha producido una salida que le abre espacio.

Y es que el volante intero de Argentina, Federico Redondo, abandonó a las ´Garzas´.

Redondo, habitual titular para Mascherano, se fue comprado por Elche Club de Fútbol de la Primera División de España.

Publicidad

Publicidad

ver también La infernal bienvenida a Javier López en Motagua que puede costarle el puesto

Con la salida del volante la oportunidad para que David Ruiz pueda volver a ser importante aumenta ya que tiene menos competencia por el puesto.

Publicidad

Por lo pronto el internacional hondureño se mantiene entrenando. Inter Miami enfrentará el 16 de agosto a LA Galaxy.