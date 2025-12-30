“Muy cerca”: Jafet Soto afina los últimos detalles para cerrar el fichaje más esperado en Herediano

El Club Sport Herediano se mueve con decisión en este mercado de fichajes y todo apunta a que está a punto de dar uno de los golpes más fuertes del semestre. Luego de semanas cargadas de rumores, idas y vueltas, y versiones cruzadas que involucraron directamente al Deportivo Saprissa, en el Team ya afinan los últimos detalles para concretar el fichaje más esperado por Jafet Soto.

Desde hace varios meses, el nombre de este futbolista se instaló con fuerza en el entorno del fútbol nacional. El volante ofensivo, con pasado en Saprissa y experiencia internacional, fue acercado en más de una ocasión al conjunto morado.

¿Cuál es el futbolista que está cerca de Herediano?

Se trata de Randall Leal, quien estaba entrenando en Tibás, desde la dirigencia saprissista nunca avanzaron con una oferta formal. Erick Lonnis había dejado en claro públicamente que el club no entraría en una puja económica, lo que terminó enfriando por completo esa posibilidad.

Ahí apareció Herediano. Jafet Soto, atento a la situación y convencido de que Leal encaja perfectamente en el proyecto rojiamarillo, decidió moverse con firmeza. Desde Florencia reconocieron el interés, confirmaron que se le hizo una propuesta al futbolista y comenzaron negociaciones que, con el paso de los días, fueron tomando forma positiva.

ver también Sigue la limpieza en Herediano: Jafet Soto descarta de forma sorpresiva a una figura y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

Las conversaciones avanzaron en silencio, pero con pasos firmes. El propio entorno del jugador valoró la seriedad del proyecto florense, la estabilidad ofrecida y el protagonismo que tendría dentro del equipo, factores clave para inclinar la balanza.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó lo que en Herediano ya dan casi por hecho: “Randall Leal está muy cerca de ser jugador de Herediano por los próximos dos años. Están en los últimos detalles para firmar en las próximas horas”.

Publicidad

Publicidad

De no mediar ningún contratiempo de último momento, Jafet Soto estaría a punto de cerrar una incorporación estratégica, de peso y con sabor especial, no solo por lo que Leal puede aportar en cancha, sino también por habérselo ganado en una pulseada directa a Saprissa. En Florencia lo esperan con los brazos abiertos. El fichaje más deseado está, ahora sí, muy cerca de hacerse realidad.