“Quiso quedarse”: el revés que deja a Herediano sin el fichaje que Jafet Soto había anunciado

El Club Sport Herediano vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por un revés inesperado en el mercado que frena uno de los movimientos que Jafet Soto había dado prácticamente por hecho.

¿Cuál es el fichaje de Herediano que no se hará?

Se trata del caso de Shawn Johnson, un tema que ya venía cargado de tensión y que ahora tuvo un desenlace que no favorece al Team. El centrocampista pertenece a Herediano, pero se encuentra a préstamo en el Municipal Liberia, con un contrato vigente hasta mediados del 2026.

Durante las semifinales del Torneo Apertura 2025, Jafet Soto sorprendió al afirmar públicamente que el club rojiamarillo haría uso de una supuesta cláusula para traer de vuelta al futbolista de cara al Clausura 2026.

Sus declaraciones encendieron la polémica de inmediato.Desde Liberia no tardaron en responder. Dirigentes del club pampero aseguraron que no existía ninguna cláusula de retorno anticipado y que el préstamo estaba pactado de forma clara hasta junio del 2026. Además, dejaron entrever su molestia por la forma en la que se manejó el tema, en un momento sensible de la competencia.

Shawn Johnson no regresará a Herediano.

Durante varios días el panorama fue confuso. En Herediano se hablaba de recuperar al jugador, mientras que en Liberia defendían la vigencia del contrato y el deseo de continuar contando con él. El propio Johnson quedó en medio de la disputa, sin un escenario claro sobre su futuro inmediato.

Publicidad

Publicidad

Se confirmó el futuro de Shawn Johnson

Ahora, el periodista Kevin Jiménez reveló la resolución final del caso. Tras conversaciones entre las partes, se definió que Shawn Johnson continuará seis meses más en Liberia, tal como estaba estipulado originalmente en el préstamo. La razón fue clave: el jugador quiso quedarse.

ver también “Muy cerca”: Jafet Soto afina los últimos detalles para cerrar el fichaje más esperado en Herediano

Johnson tenía esos seis meses pendientes en su contrato, pero la intención inicial de Jafet Soto de traerlo de regreso quedó sin efecto luego de que se valorara la postura del futbolista y se respetaran los términos contractuales. De esta manera, Herediano deberá esperar si desea contar con él más adelante.