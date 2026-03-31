Golpe de Honduras a Perú: el revés que dará FIFA tras el agónico empate en el debut de José Francisco Molina

Luego del empate de Perú 2-2 ante la Selección de Honduras, los sudamericanos ya sufren las consecuencias de los resultados obtenidos en la fecha FIFA, según la proyección del nuevo ranking.

De acuerdo al sitio web Ranking Live de la FIFA, los peruanos bajarán un puesto y se posicionarán como la selección número 54 en el mundo; esto tras una derrota 2-0 ante Senegal y el empate ante La H.

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El sitio precisa que los peruanos suman 1,455.87 puntos y está un puesto por encima de Chile (55) que tiene 1,455.2 puntos en el ranking.

Mientras tanto, en el debut de José Francisco Molina como entrenador de Honduras, la selección se mantiene en el lugar 65 con 1,380.27 puntos.

Cabe señalar que ambas selecciones están en proceso de reestructuración: Perú con Mano Menezes al mando y Honduras con la dirección deportiva de Francis Hernández y el DT Molina.

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Perú bajaría del puesto 53 al 54 en el ranking de la FIFA. Foto: FIFA Ranking Live.

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Los primeros 5 del ranking FIFA

A tan solo dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio, la selección que comanda el ranking es Francia que subió dos puestos.

Mientras la actual campeona del mundo, Argentina, bajó un punto, según muestra la actualización del sitio.

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Francia

España

Argentina

Inglaterra

Portugal