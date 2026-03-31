“Como si fuera la Copa del Mundo”: José Francisco Molina señala por qué Honduras sacó el empate contra Perú

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina mostró su satisfacción con los jugadores tras el empate (2-2) alcanzado en el amistoso ante Perú en Leganés, España.

Molina destacó la labor realizada por los jugadores jóvenes que ingresaron al cierre del encuentro, aunque destacó que fue un trabajo en conjunto con los más veteranos del grupo.

Además, resaltó la actitud y la personalidad que tuvo el equipo y la capacidad de reponerse, pese a haberse ido abajo dos veces en el marcador hasta que logró el empate en los últimos minutos.

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El nuevo DT de La H reconoció que aún hay muchas cosas por mejorar, pero que eso se alcanza con el trabajo en conjunto, sin tener la edad de los jugadores como un requisito para estar en el nuevo proyecto.

Las palabras de José Francisco Molina

Con lo que se queda del partido

“Me quedo con muchas cosas, me quedo con muchas cosas. Me quedo con parte del juego. Es verdad que ha habido momentos donde no hemos estado realmente bien, pero en muchos momentos del juego también hemos dominado el partido, hemos tenido el balón, le hemos generado dificultades a Perú, que es una muy buena selección”.

“Me quedo con los jóvenes que han debutado y que han jugado, que jugaron 15–20 minutos, alguno casi jugó todo el partido a un nivel extraordinario. Mike Arana, todos, Exon, todos los jugadores jóvenes que lo dieron mucho. Me quedo con los más veteranos que tuvieron y se ayudaron, y tuvieron la personalidad para seguir, para transmitir al equipo sobre la manera de jugar”.

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“Muchos aspectos del juego, como nos propusimos dos veces a dos goles en contra. Siempre, desde que llegué, la gente me decía que Honduras era muy difícil cuando se ponía la cosa en contra recuperarse. Y este equipo demostró carácter, demostró fuerza, demostró confianza, demostró que cree hasta el final. Y yo me voy muy contento con cosas, lógicamente, que tendremos que mejorar, cosas que tendremos que trabajar, pero muy contento del trabajo, del juego y del espíritu de equipo que estamos construyendo y que queremos construir para que la selección de Honduras crezca y pueda pelear por cosas importantes”.

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La actitud de los jóvenes

“Creo que todos los jugadores —no quiero dejarme fuera tampoco a los más veteranos en ese sentido de conseguir el resultado—, pero los jugadores jóvenes demostraron que tienen capacidad, que tienen calidad, que quieren, que es algo muy importante. Trabajaron el tiempo que les dimos como si fuera la final de la Copa del Mundo. Lo pusieron todo y nosotros vamos a ayudarles a que sigan creciendo, a que se puedan convertir, lógicamente, en… bueno, ya son jugadores importantes, pero en jugadores más importantes todavía”.

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“Y queremos hacer esa mezcla, ¿no? De jugadores con más experiencia, con jugadores jóvenes, con ganas, con talento, con ilusión y con fuerza para ayudar a esta selección a —como decía antes— crecer y poder pelear por cosas importantes”.

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Su trabajo como DT

“Bueno, mi trabajo es estar viviendo el partido, estar concentrado y, en la medida en la que puedo, ayudando a mis futbolistas desde fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo disfruto mucho mi trabajo, es una de las razones por las que soy entrenador. Me encanta estar cerca de mis jugadores e intentar ayudarles”.

“Y ahora mismo les acabo de decir una cosa que para mí es muy importante, que es que una de las cosas que a mí me hace sentir más orgulloso de mi equipo cuando estoy entrenando es que mi equipo crea, pelee hasta el final y luche hasta el final. Y eso lo he visto hoy”.

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“He visto un equipo que creyó, que luchó y que tuvo confianza de poder remontar y, bueno, no pudimos ganar el partido, pero estuvimos peleando hasta el final y por lo menos conseguimos un empate, ¿no?“.

“Entonces, bueno, esto me hace sentirme orgulloso, sentirme contento. ¿Que hay cosas que mejorar? Sí, no hay ninguna duda. Era el primer partido y yo tampoco esperaba que saliese todo perfecto. Ojalá, ¿no? Pero es complicado”.

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“Pero me voy contento y orgulloso de este grupo, de los más veteranos, de los más jóvenes, de todo, de la manera en que han trabajado durante estas semanas que tuvimos en Los Ángeles y San Rafael, y lógicamente del partido que han hecho hoy, que intentaremos que el próximo sea mejor, pero este lo valoramos muy positivamente”.