La verdadera razón por la que Francis Hernández se reunió con Lamine Yamal y Honduras se ilusiona

La Selección de Honduras sigue trabajando en España. Este jueves completaron su tercer día en la Madre Patria y se reunieron con las autoridades de La Roja.

La visita fue entre cuerpos técnicos y directivos, pero hay una imagen que llamó la atención: la de Francis Hernández con Lamine Yamal.

ver también Técnico de Honduras señala el jugador que más le impresiona: “Gran sentido del juego”

Ambos se saludaron y se mostraron cariño mutuo. Recordemos que Hernández fue uno de los que convenció a Yamal de jugar con España en lugar de Marruecos, donde también tenía la opción de jugar.

La reunión entre la FFH y la RFEF se llevó a cabo para fortalecer la gestión integral de selecciones. Todo fue descrito por la Federación catracha en un reporte que te dejamos a continuación:

Francis Hernández también se encontró con Luis de la Fuente, entrenador de España. Foto: FFH.

El comunicado que da a conocer Honduras sobre su visita a la Selección de España

Dirigentes y staff administrativo de Honduras compartieron experiencias con sus homólogos españoles en áreas clave de planificación, logística, comunicación y rendimiento deportivo.

Publicidad

Publicidad

En el marco de su estancia en España, la delegación administrativa de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sostuvo una serie de sesiones de trabajo con sus homólogos de la Real Federación Española de Fútbol, consolidando un valioso intercambio de conocimientos orientado a optimizar la gestión integral de selecciones nacionales.

La representación hondureña estuvo encabezada por el Secretario General José Ernesto Mejía, acompañado por el Director Administrativo Gerardo Ramos, el Director Deportivo Francis Hernández, el miembro del Comité Ejecutivo Yoni Rivera, el gerente de selecciones Luis Brevé, el director de Comunicaciones Edwin Banegas y el nutricionista y chef Oswaldo Sandoval. Cada uno de ellos desarrolló agendas específicas con sus pares españoles, en un ejercicio técnico-profesional que permitió contrastar metodologías, procesos y estructuras operativas entre UEFA y CONCACAF.

Publicidad

Uno de los encuentros de mayor relevancia institucional fue el sostenido por Mejía y Ramos con Aitor Karanka, actual director técnico de desarrollo de la selección absoluta masculina de España. En esta mesa de trabajo se abordaron modelos de gobernanza deportiva, planificación estratégica federativa, articulación de estructuras de alto rendimiento y mecanismos de seguimiento al desarrollo del talento nacional.

Publicidad

ver también Edwin Rodríguez dice a la Selección de Honduras lo que pocos se atreven y el mensaje a José Francisco Molina

En el plano operativo, el gerente de selecciones Luis Brevé sostuvo una sesión técnica con Nuria Martínez, team manager de la selección absoluta española, en la que se profundizó en procesos clave como la logística de viajes internacionales, gestión hotelera, elaboración e inscripción de listas largas y convocatorias, planificación de microciclos, elección de sedes de entrenamiento y coordinación de funciones del delegado de partido. Asimismo, se analizaron los protocolos de visado, control documental y sincronización diaria con el cuerpo técnico, bajo los estándares FIFA.

Publicidad

Este intercambio permitió incorporar tecnicismos vinculados a la planificación deportiva de élite, tales como la estructuración de ventanas FIFA, gestión de cargas competitivas, optimización de itinerarios y protocolos de operaciones de día de partido, estableciendo comparativos prácticos entre los entornos regulatorios de UEFA y CONCACAF.

Directivos de Honduras con los de España. Foto: FFH

Publicidad

Publicidad

En el ámbito comunicacional, el director Edwin Banegas sostuvo un enriquecedor intercambio con Ladis García Miravet, referente del área de Comunicaciones de la RFEF. Durante la sesión se analizaron modelos contemporáneos de gestión mediática, organización de conferencias de prensa bajo escenarios de alta demanda, atención multicanal, generación de contenidos digitales y estrategias de posicionamiento institucional en ecosistemas multiplataforma.

El diálogo también abordó la evolución tecnológica aplicada a la comunicación deportiva, incluyendo flujos de trabajo digitales, integración de plataformas OTT, producción de contenido en tiempo real y gestión de derechos informativos. Este conocimiento permitirá a la FFH “tropicalizar” herramientas y formatos de UEFA al contexto hondureño, fortaleciendo la relación con medios y audiencias en un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

Publicidad

Por su parte, el área de nutrición, representada por Oswaldo Sandoval, desarrolló una sesión especializada con Toscana Viar, nutricionista de la selección española. Este intercambio técnico abrió la puerta a una iniciativa de cooperación profesional orientada a la optimización del rendimiento deportivo a través de la nutrición aplicada.

Publicidad

Entre los principales aprendizajes destacan la elaboración de planes nutricionales diferenciados según la condición de local o visitante, protocolos de suplementación en fases pre, intra y post competencia, así como la importancia del seguimiento posterior a evaluaciones médicas. Se enfatizó, además, la necesidad de generar conciencia en el futbolista sobre el impacto directo de la alimentación en su rendimiento, así como la coordinación permanente con cuerpos médicos y nutricionistas de clubes para potenciar el desarrollo integral del atleta.

Publicidad

ver también ¡Exclusiva! Pedro Troglio impacta a Honduras y confiesa por qué no fue elegido para la Selección: “Ya no pienso más”

Cabe destacar que este valioso acercamiento institucional ha sido impulsado por el Director Deportivo Francis Hernández, quien cuenta con experiencia previa en la RFEF, facilitando así un puente de cooperación técnica entre ambas federaciones.

Como parte de la agenda, la delegación hondureña también tuvo acceso a una sesión de entrenamiento de la selección española dirigida por Luis de la Fuente. El seleccionador español destacó la incorporación de Hernández a la estructura de la FFH, subrayando la oportunidad que representa para Honduras capitalizar su experiencia, conocimiento y trayectoria en el desarrollo del fútbol de alto nivel.

Publicidad

Publicidad

El encuentro culminó con un intercambio de criterios futbolísticos sobre modelos de juego, procesos formativos y estructuras de desarrollo, así como un gesto de camaradería reflejado en el intercambio de obsequios institucionales, en un ambiente marcado por el respeto, la colaboración y la visión compartida de crecimiento.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la FFH con la profesionalización de sus estructuras y la adopción de mejores prácticas internacionales, en beneficio del fútbol hondureño.