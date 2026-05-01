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El inesperado equipo que regresaría para tomar el puesto de Victoria: se jugaría con 12 clubes en Honduras

Victoria descendió a Segunda División y ahora este club regresaría para tomar su puesto y que la Liga Nacional se juegue con 12.

José Rodas

Por José Rodas

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El Victoria recibiría otro golpe tras el descenso.
© La PrensaEl Victoria recibiría otro golpe tras el descenso.

En un giro inesperado que ha sacudido el entorno deportivo del país, se ha dado una noticia que devuelve la alegría a la “Novia de Honduras”. El Vida sería el elegido por la liga para integrarse como el doceavo equipo del máximo circuito.

Según información exclusiva de Panorama Deportivo, la liga decidió invitar a los “Cocoteros” para completar el formato de competencia, asegurando que la ciudad de La Ceiba mantenga su protagonismo en la liga de privilegio.

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El conjunto ceibeño perdió la categoría en mayo de 2024, tras caer en una dramática serie de repechaje contra el Lobos UPNFM. Tras dos años de ausencia, el equipo regresaría para el torneo Apertura 2026.

Lo que hace más curiosa esta informació es el cambio de papeles en La Ceiba. El Vida retornaría a Primera División justo después de que se confirmara el descenso del Victoria. De esta manera, el cuadro rojo toma el lugar de su archirrival.

Aunque esta invitación le abre las puertas al máximo circuito, el camino deportivo del Vida en la actual temporada de la Liga de Ascenso fue accidentado. El equipo no logró subir por méritos propios en la cancha, ya que fue eliminado recientemente en las fases decisivas del torneo, lo que parecía condenarlo a un año más en el ascenso.

Sin embargo, los factores administrativos y la necesidad de la liga de contar con 12 equipos han jugado a su favor.

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Con esta decisión, se garantiza que La Ceiba no se quedará sin equipo para el torneo Apertura 2026, manteniendo viva la pasión futbolística en una de las plazas más importantes de Honduras.

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