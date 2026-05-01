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Sin pelos en la lengua: Edrick Menjívar destroza a Motagua y Real España con una verdad que duele

Para Menjívar, la tabla de posiciones no cuenta la historia completa. El arquero destacó que, aunque no lograron el liderato, están apenas a uno o dos puntos de la cima.

José Rodas

Por José Rodas

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Edrick Menjívar lanzó dardo a Motagua y Real España.
© GeminiEdrick Menjívar lanzó dardo a Motagua y Real España.

El guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar, no se guardó nada tras el cierre de las vueltas regulares. A pesar de las críticas que ha recibido el equipo por no quedar en el primer lugar, el portero mandó un mensaje claro a sus rivales: la diferencia entre el “mal momento” de los blancos y el “éxito” de los demás es mínima.

Para Menjívar, la tabla de posiciones no cuenta la historia completa. El arquero destacó que, aunque no lograron el liderato, están apenas a uno o dos puntos de la cima.

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“El mejor torneo de otros es a dos puntos de diferencia de Olimpia“, afirmó con seguridad, dejando claro que a pesar de los tropiezos, siguen estando en la pelea por el título.

El “Caracol” también restó importancia a no haber terminado en la primera posición, recordando que en torneos anteriores el equipo ha sabido ser campeón sin necesidad de ser líder absoluto. Según el portero, lo único que cambia es la ventaja de la localía, pero el camino al trofeo es igual de exigente para todos.

Menjívar señaló que cuando al Olimpia le va “mal”, muchos celebran, pero el grupo está enfocado solo en el campeonato: “Olimpia, sin importar dónde quede, siempre será favorito. No nos pesa esa presión”, aseguró.

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Finalmente, el portero respaldó las palabras de su compañero Michaell Chirinos, deseando que la contundencia goleadora acompañe al equipo en esta fase decisiva. Para Menjívar, el mensaje es sencillo: si quieres ser campeón, tienes que ganarle al que sea y donde sea.

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