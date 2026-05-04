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Los técnicos extranjeros más ganadores de la historia de Alajuelense

Desde Fútbol Centroamérica repasamos los técnicos extranjeros más ganadores en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Los técnicos extranjeros más ganadores de la historia de Alajuelense
© ChatGPTLos técnicos extranjeros más ganadores de la historia de Alajuelense

A lo largo de los años, Alajuelense ha sido dirigido por distintos entrenadores extranjeros que han dejado una huella importante en la historia del club, no solo por su estilo de juego, sino especialmente por los títulos conquistados.

Sus etapas han marcado momentos clave en la institución, consolidando procesos exitosos tanto a nivel nacional como internacional.

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¿Cuáles son los técnicos extranjeros más ganadores de la historia de Alajuelense?

A continuación, desde Fútbol Centroamérica repasamos a los técnicos foráneos más ganadores que han pasado por el banquillo rojinegro.

1. Andrés Carevic (Argentina) – 4 Títulos

Andrés Carevic destacó como entrenador de Alajuelense al conquistar cuatro títulos importantes, incluyendo la Primera División de Costa Rica 2020 y el Torneo de Copa 2023.

A nivel internacional, también dejó huella al ganar la Liga Concacaf 2021 y la Copa Centroamericana de Concacaf 2023, consolidando una etapa muy exitosa en el club.

Andres Carevic:

Andrés Carevic

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2. Hugo Tassara (Chile) – 3 Títulos

Hugo Tassara fue un técnico histórico que dejó huella en Alajuelense durante las décadas de los 50 y 60, logrando tres títulos con el club.

En su palmarés destacan las conquistas de la Liga en 1959 y 1960, además de la Copa Campeón de Campeones en 1967, consolidándose como una figura clave en los primeros éxitos del equipo.

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Hugo Tassara

3. Jorge Luis Pinto (Colombia) – 3 Títulos

Jorge Luis Pinto dejó su huella en Alajuelense al conquistar tres títulos importantes, destacando su aporte táctico y orden defensivo.

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En su paso por el club ganó los campeonatos nacionales de 2002 y 2003, además de la Copa Interclubes de la UNCAF 2002, consolidando una etapa exitosa a nivel local e internacional.

Jorge Luis Pinto:

Jorge Luis Pinto

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4. Alexandre Guimarães (Brasil/Costa Rica) – 3 Títulos

Alexandre Guimarães ha logrado consolidarse en esta etapa reciente al conseguir tres títulos con Alajuelense, reafirmando su impacto en el club.

En su palmarés destacan la Copa 2025, la Recopa de Costa Rica 2024 y la Copa Centroamericana 2025, sumando éxitos tanto a nivel local como internacional.

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Alexandre Guimarães

5. Guilherme Farinha (Portugal) – 2 Títulos

Guilherme Farinha dejó su marca en Alajuelense al conseguir dos títulos de liga consecutivos, logrando un recordado bicampeonato.

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El técnico portugués se coronó en las temporadas 1999-2000 y 2000-2001, etapa en la que también quedó en la memoria de la afición por su icónica frase de los “besisños”.

Noticias sobre guilherme farinha | La Teja | La Teja

Guilherme Farinha

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6. Iván Mraz (Checoslovaquia) – 2 Títulos

Iván Mraz llegó a Alajuelense a finales de los años 70 y dejó una influencia importante al introducir conceptos europeos en la estructura del club.

El técnico checoslovaco conquistó dos títulos de liga, en 1980 y 1991, quedando como uno de los entrenadores extranjeros destacados en la historia rojinegra.

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Iván Mraz

7. Valdeir “Badú” Vieira (Brasil) – 2 Títulos

Valdeir “Badú” Vieira dejó huella en Alajuelense con un estilo vistoso y ofensivo que conectó rápidamente con la afición rojinegra.

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El técnico brasileño conquistó dos títulos importantes, la Liga 1995-1996 y el torneo internacional de Grandes de Centroamérica 1996, consolidando una etapa muy recordada en el club.

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Valdeir “Badú” Vieir

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