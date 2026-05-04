Lo festeja Thomas Christiansen: Panamá recupera una importante figura para el Mundial 2026

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Panamá recupera a Roderick Miller, uno de sus soldados con mayor recorrido y que tiene posibilidades de entrar en la convocatoria final tras dejar atrás los problemas musculares.

El defensor central sumó minutos en la fecha FIFA que disputaron los Canaleros en Sudáfrica. Miller, que volvió a ser convocado casi dos años después, ya está en condiciones y se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo a los 34 años.

Este lunes, después de cinco partidos en los que fue desafectado por un desgarro muscular, el zaguero sumó 13 minutos en la derrota del Turan Tovuz por 2-1 contra Qarabag, en un juego correspondiente a la jornada 30 de la Azerbaijan Premier League.

Miller volvió a sumar minutos.

Con esta noticia, Thomas Christiansen sabe que podrá contar con Miller pensando en los amistosos del mes de junio y la nómina final que estará en el Mundial 2026. La fecha límite para conocer a los 26 convocados es el 30 de mayo.

Roderick Miller sueña con jugar su primer Mundial con Panamá

Roderick Miller viste la camiseta de la Selección de Panamá desde el año 2011 y es uno de los más experimentados en la actualidad. Conformó varias generaciones con diferentes entrenadores, pero no tuvo la oportunidad de jugar el Mundial de Rusia 2018 con el “Bolillo” Gómez. Sabe que debe rendir al máximo en estos últimos encuentros para ser convocado.

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El ex San Francisco compite junto a Fidel Escobar por un lugar en la nómina de Christiansen. Hace unas semanas, el DT comentó que el jugador del Saprissa no sería convocado por la falta de ritmo, aunque en los últimos encuentros sumó minutos que le devolvieron las posibilidades de estar en la lista.

ver también “Me preocupa”: Thomas Christiansen enciende las alarmas en Panamá a 38 días del Mundial 2026

Ahora, Escobar atraviesa una suspensión que lo podría dejar sin jugar hasta el mes de junio. Recibió una sanción de tres partidos y podría terminar su participación en la temporada si Saprissa no logra clasificar a la final del campeonato tico.

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En resumen

Roderick Miller regresó a jugar tras 13 minutos con el Turan Tovuz en Azerbaiyán.

regresó a jugar tras con el Turan Tovuz en Azerbaiyán. El seleccionador Thomas Christiansen anunciará la lista definitiva del Mundial el 30 de mayo .

anunciará la lista definitiva del Mundial el . Miller, de 34 años, compite por un lugar en la nómina junto a Fidel Escobar.