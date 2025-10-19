Drama en Europa: Machillo Ramírez lo borró de Alajuelense, se volvió legionario y hoy vive su momento más difícil lejos de Costa Rica

Una de las víctimas de la limpieza que realizó Óscar “Machillo” Ramírez antes de encarar el Torneo Apertura 2025 con Liga Deportiva Alajuelense fue Carlos Martínez.

Tras un análisis profundo del plantel, el cuerpo técnico rojinegro determinó que no contaría con el lateral derecho de 26 años, priorizando a la sangre joven del Centro de Alto Rendimiento (CAR). La directiva siguió la recomendación y decidió no ofrecerle renovación al contrato que expiraba a mitad de año.

Un nuevo sueño europeo

Así, en junio, el club de Alajuela anunció oficialmente su desvinculación, dejando al defensor en condición de agente libre. Si bien Martínez recibió ofertas del medio nacional, optó por un nuevo reto en el exterior: el FK Partizani, uno de los clubes más tradicionales y ganadores del fútbol de Albania.

El primer día del mes de julio, el ex manudo firmó contrato por un año con los balcánicos, iniciando su segunda experiencia europea luego de su paso sin debut por el KAS Eupen de Bélgica en 2019.

El drama de Carlos Martínez en Albania

Pero la revancha de Martínez en el Viejo Continente no está saliendo como lo deseaba. Aunque el defensor arrancó como titular en los partidos de clasificación a la UEFA Conference League y en la primera jornada del campeonato albanés, en la segunda fecha desapareció de las convocatorias del técnico Mladen Milinkovic, y ese patrón se mantuvo: no estuvo ni siquiera en el banquillo durante las jornadas 3, 4, 5, 6 y 7 de la Kategoria Superiore.

Mientras tanto, el Partizani atraviesa un momento complicado. Antes del triunfo del último domingo ante Flamurtari FC, el ‘Toro Rojo’ acumulaba cinco partidos sin ganar y cuatro derrotas consecutivas.

En total, Carlos Martínez apenas suma 300 minutos disputados desde su llegada al club hace más de tres meses. Ni el jugador ni la institución han emitido comunicados explicando su ausencia prolongada. Tampoco hay reportes de lesión, sanción ni conflicto interno que justifiquen su exclusión, y tampoco se ha mencionado una posible salida o préstamo.

Lo cierto es que el defensor costarricense vive uno de los momentos más desafiantes de su carrera: sin minutos en su equipos, aparentemente fuera de los planes del entrenador y separado de Costa Rica por un enorme océano.