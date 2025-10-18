“Me toca hablar en la cancha”: Thomas Christiansen lo ha tenido al margen, pero sigue esperando su regreso a la Selección de Panamá

El experimentado mediocampista Alberto Quintero, capitán del CD Plaza Amador, volvió a dar de qué hablar tras el triunfo de su equipo 3-2 ante el Tauro FC en el “Clásico Nacional” de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Más allá de la victoria que consolida a los plazinos en la Conferencia Este, el jugador aprovechó para hablar de su anhelo de volver a vestir la camiseta de la Selección de Panamá.

“La ilusión la he tenido desde el primer momento, la he tenido siempre. A mí me toca hablar en la cancha, en mi club, siempre respondiendo. Ya esas son decisiones del profe, tiene una tarea difícil de convocar a 24 jugadores”, expresó Quintero, quien se mostró respetuoso del proceso de Thomas Christiansen, pero sin ocultar su deseo de volver a la selección nacional.

A sus 37 años, el veterano futbolista se mantiene en gran forma con el Plaza Amador, siendo líder, referente y figura clave en el esquema del equipo. “Yo siempre me veo positivo, siempre esperando esa oportunidad. Pero como le digo, al final es una tarea dura que tiene el entrenador”, añadió Quintero, dejando claro que su compromiso y fe permanecen intactos.

Mientras tanto, Alberto Quintero continúa brillando con el Plaza Amador, liderando con ejemplo y entrega. Su mensaje fue claro: seguirá trabajando, confiando y soñando con volver a representar a su país. “La fe siempre está, porque amo esta camiseta y nunca dejo de creer”, sentenció el histórico jugador panameño.

El atacante no ha sido convocado por el combinado canalero desde la Fecha FIFA de marzo de 2024, pero su rendimiento reciente ha despertado nuevamente la conversación sobre su posible regreso, especialmente en un momento donde el equipo nacional ha mostrado falta de contundencia ofensiva en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Panamá enfrentará en noviembre a Guatemala y El Salvador, partidos decisivos para asegurar su clasificación directa al Mundial. El margen de error es mínimo y los dirigidos por Christiansen están obligados a ganar para no comprometer un camino que, en teoría, parecía sencillo pero que se ha complicado más de lo esperado.