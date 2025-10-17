Es tendencia:
Llegó la notificación de la FIFA: Honduras recibe la noticia que Reinaldo Rueda esperaba para clasificarse al Mundial 2026

El entrenador se anotició de lo que más necesitaba para apuntar a la próxima Copa del Mundo.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda recibió la noticia que más esperaba Honduras por parte de la FIFA.
Reinaldo Rueda recibió la noticia que más esperaba Honduras por parte de la FIFA.

Honduras recibió una de las noticias que más esperaba Reinaldo Rueda para ir a por la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Todavía le quedan dos juegos a este proceso, por lo que el mes de noviembre será sumamente difícil.

FIFA actualizó su ranking oficial y llegó la debida notificación a las federaciones que se encuentran directamente asociadas. Entre las mismas se encuentra la de los Catrachos. Lograron subir una posición y ocupa el lugar 64, actualmente.

Esto llevó a que los dirigidos por Rueda avancen hasta el sexto lugar y queden en la puerta del Top5 de equipos de Concacaf en el mundo. Aunque faltan casi 20 puestos para que se acerque a Costa Rica, la ilusión crece a pasos agigantados.

FIFA notificó a Honduras: Reinaldo Rueda celebra la posición en el ranking oficial.

FIFA notificó a Honduras: Reinaldo Rueda celebra la posición en el ranking oficial.

Honduras observa cambios en el ranking FIFA: Guatemala celebra y El Salvador sufre

México continúa como el afiliado Concacaf mejor rankeado para la FIFA, ubicado en el puesto 14 del conteoEstados Unidos Canadá cierran el podio apartado, en los lugares 16 y 28, respectivamente. Continúa Panamá, estacionada como 31.

Guatemala subió tres puestos con lo que pudo avanzar desde el 98° lugar hasta el 95° dentro del conteo oficial. El Salvador corrió con una suerte opuesta. Eran los 90° y descendieron hasta el lugar 94. La injerencia de los resultados fue obvia.

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Guatemala consigue el aval de la FIFA que complica a El Salvador en el camino al Mundial 2026

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Guatemala consigue el aval de la FIFA que complica a El Salvador en el camino al Mundial 2026

En cuanto a las ubicaciones a nivel mundial, España continúa como líder después del último rearmado. Argentina subió un puesto hasta el segundo lugar de este ranking, lo que llevó a Francia a desplazarse hasta quedar como cierre de podio.

