Llegó la notificación de la FIFA: Honduras recibe la noticia que Reinaldo Rueda esperaba para clasificarse al Mundial 2026

Honduras recibió una de las noticias que más esperaba Reinaldo Rueda para ir a por la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Todavía le quedan dos juegos a este proceso, por lo que el mes de noviembre será sumamente difícil.

FIFA actualizó su ranking oficial y llegó la debida notificación a las federaciones que se encuentran directamente asociadas. Entre las mismas se encuentra la de los Catrachos. Lograron subir una posición y ocupa el lugar 64, actualmente.

Esto llevó a que los dirigidos por Rueda avancen hasta el sexto lugar y queden en la puerta del Top5 de equipos de Concacaf en el mundo. Aunque faltan casi 20 puestos para que se acerque a Costa Rica, la ilusión crece a pasos agigantados.

FIFA notificó a Honduras: Reinaldo Rueda celebra la posición en el ranking oficial.

Honduras observa cambios en el ranking FIFA: Guatemala celebra y El Salvador sufre

México continúa como el afiliado Concacaf mejor rankeado para la FIFA, ubicado en el puesto 14 del conteo. Estados Unidos y Canadá cierran el podio apartado, en los lugares 16 y 28, respectivamente. Continúa Panamá, estacionada como 31.

Guatemala subió tres puestos con lo que pudo avanzar desde el 98° lugar hasta el 95° dentro del conteo oficial. El Salvador corrió con una suerte opuesta. Eran los 90° y descendieron hasta el lugar 94. La injerencia de los resultados fue obvia.

En cuanto a las ubicaciones a nivel mundial, España continúa como líder después del último rearmado. Argentina subió un puesto hasta el segundo lugar de este ranking, lo que llevó a Francia a desplazarse hasta quedar como cierre de podio.