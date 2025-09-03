Ya es oficial: Honduras recibe la sentencia de Concacaf que lo puede clasificar al Mundial 2026

Comienza el sueño mundialista de la selección de Honduras, la Bicolor va a visitar a Haití el viernes para dar inicio a la Copa del Mundo de 2026.

Son dos Mundiales que Honduras se ha perdido (2018 y 2022) tras su última clasificación, 2014. Por lo que ahora esperan volver.

ver también Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

Para eso, Concacaf ha dado una noticia que puede alegrar mucho a Reinaldo Rueda y sus dirigidos, ya que en el pasado sufrieron decisiones que los dejaron sin Mundial.

Publicidad

Publicidad

¿Qué hizo oficial Concacaf para las Eliminatorias?

La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe dio a conocer que habrá VAR en todos los partidos a disputarse, incluido el Honduras vs. Haití.

A pesar de que el cotejo se va a jugar en el Ergilio Hato de Curazao, el Video Assistant Referee estará establecido para dar justicia al juego.

Publicidad

Recordemos que Honduras tiene un precedente negativo en una Eliminatoria pasada por un ‘gol fantasma’ con el que la selección de Panamá clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Publicidad

Publicidad

En aquel momento mandó a Honduras al repechaje intercontinental que terminó perdiendo ante Australia.

ver también Mientras Honduras se juega la Eliminatoria de Concacaf, esta decisión tomaron Olimpia y Real España

Ya ahora con el VAR, la Bicolor no tiene excusa para conseguir el boleto a la Copa del Mundo. Reinaldo Rueda vive su último proceso como DT y busca cumplir el sueño de cerrar su carrera en el Mundial.

Publicidad