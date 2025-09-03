Es tendencia:
Ya es oficial: Honduras recibe la sentencia de Concacaf que lo puede clasificar al Mundial 2026

La selección de Honduras inicia su camino al Mundial 2026 este viernes ante Haití. Descubre la noticia que Concacaf ya confirmó.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Concacaf ya confirmó la noticia que Honduras esperaba.
Comienza el sueño mundialista de la selección de Honduras, la Bicolor va a visitar a Haití el viernes para dar inicio a la Copa del Mundo de 2026.

Son dos Mundiales que Honduras se ha perdido (2018 y 2022) tras su última clasificación, 2014. Por lo que ahora esperan volver.

Para eso, Concacaf ha dado una noticia que puede alegrar mucho a Reinaldo Rueda y sus dirigidos, ya que en el pasado sufrieron decisiones que los dejaron sin Mundial.

¿Qué hizo oficial Concacaf para las Eliminatorias?

La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe dio a conocer que habrá VAR en todos los partidos a disputarse, incluido el Honduras vs. Haití.

A pesar de que el cotejo se va a jugar en el Ergilio Hato de Curazao, el Video Assistant Referee estará establecido para dar justicia al juego.

Recordemos que Honduras tiene un precedente negativo en una Eliminatoria pasada por un ‘gol fantasma’ con el que la selección de Panamá clasificó al Mundial de Rusia 2018.

En aquel momento mandó a Honduras al repechaje intercontinental que terminó perdiendo ante Australia.

Mientras Honduras se juega la Eliminatoria de Concacaf, esta decisión tomaron Olimpia y Real España

Ya ahora con el VAR, la Bicolor no tiene excusa para conseguir el boleto a la Copa del Mundo. Reinaldo Rueda vive su último proceso como DT y busca cumplir el sueño de cerrar su carrera en el Mundial.

