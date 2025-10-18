Es tendencia:
La celebración que nadie imaginó: Sergio Ramos le marcó un gol a Keylor Navas y lo que hizo después impactó al Real Madrid

En su reencuentro con Keylor Navas, Sergio Ramos les regaló a los fanáticos del Real Madrid la imagen que nunca soñaron presenciar.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sergio Ramos puso de rodillas a Keylor Navas.
© Rayados / Getty.Sergio Ramos puso de rodillas a Keylor Navas.

Los Pumas de Keylor Navas lograron un valioso empate 1-1 en su visita al Monterrey, en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, un resultado que les permite mantenerse con vida en la lucha por avanzar a la segunda ronda del campeonato.

Sin lugar a dudas, el gran protagonista de la velada fue Sergio Ramos, quien convirtió un gol muy especial ante su ex compañero y amigo de tantos años en el Real Madrid.

Frente a las cámaras: Keylor Navas y Sergio Ramos desatan la locura del Real Madrid con un gesto que da la vuelta al mundo

Los universitarios habían tomado la delantera con un tanto de Alan Medina, pero la reacción de los Rayados llegó antes del descanso. A los 44 minutos, el árbitro señaló penal a favor del conjunto local, y Ramos tomó el balón con la seguridad que lo caracteriza. Frente a él estaba Keylor Navas, el guardameta con quien conquistó tres Champions League en Madrid.

Penal y celebración con sello merengue

A pesar de conocer a su verdugo a la perfección, Keylor Navas no pudo hacer nada para evitar la anotación. El arquero costarricense adivinó la dirección del disparo, pero el remate de Sergio Ramos, potente y bien colocado al palo izquierdo, fue imposible de detener.

Pero lo que más llamó la atención fue la celebración posterior. Lejos de contenerse ante su excompañero, Ramos sorprendió a todos los presentes en el Estadio BBVA al festejar con el icónico “SIUUU” de Cristiano Ronaldo, desatando la euforia de los más de 50 mil aficionados que llenaron el recinto.

¿Keylor habló antes del penal?

Las cámaras también captaron un detalle curioso: instantes antes del penal, Keylor se acercó a Sergio Ramos para decirle unas palabras, aunque fue precavido y se tapó los labios para evitar que se leyera lo que decía.

Previo al encuentro, ambos futbolistas habían protagonizado un emotivo reencuentro, con abrazo incluido durante el sorteo previo al saque inicial. Sin embargo, como bien se sabe en el fútbol, la amistad queda de lado una vez que rueda el balón. Ahora, con el empate ya decretado, los referentes de la Casa Blanca pueden volver a ser buenos amigos.

