Mientras Jafet Soto no se guarda nada contra sus jugadores, un futbolista de Herediano salió a responderle: “No creo que sea así”

La derrota del Club Sport Herediano ante la Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando consecuencias fuera del terreno de juego. Tras el duro golpe sufrido en el clásico provincial, el técnico y presidente del club, Jafet Soto, no se guardó nada y lanzó duras críticas contra su propio plantel, cuestionando su actitud y compromiso.

En conferencia de prensa, Soto fue directo y contundente: “Cuando un equipo no tiene alma, queda reflejado en la cancha”, dijo visiblemente molesto, añadiendo que algunos jugadores habían pedido salir del equipo bicampeón y que tomaría medidas inmediatas. Sus palabras, cargadas de frustración, generaron revuelo en el camerino florense y en el entorno del fútbol nacional.

Sin embargo, uno de los referentes del Herediano decidió romper el silencio y responder públicamente a las declaraciones del técnico. El defensor Sergio Rodríguez habló con la prensa y, con tono sereno, reconoció que el grupo no está en su mejor momento, pero negó parte de las acusaciones del DT.

¿Qué dijo Sergio Rodríguez sobre los dichos de Jafet Soto?

“Los responsables somos nosotros. Somos los que tomamos las decisiones, no podemos decir nada”, admitió Rodríguez, asumiendo la responsabilidad por el rendimiento colectivo, pero sin dejar pasar los cuestionamientos sobre la supuesta falta de compromiso.

Cuando se le consultó si el bicampeonato había generado cierta arrogancia o exceso de confianza dentro del grupo, una insinuación que lanzó Jafet Soto, el defensor fue categórico en su respuesta: “Yo no creo que sea así, veo a mis compañeros dando todo día a día. Sería muy cobarde por parte de nosotros“.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón en Herediano, jugó con la Selección de Costa Rica y ahora lo acusan de cometer un grave delito

Más allá de esas palabras, Rodríguez reconoció que Jafet Soto tenía toda la razón en estar enojado y que él ve cosas que los jugadores no dentro del campo. Hizo una fuerte autocrítica al culparse él y sus compañeros, no solo de la derrota ante de Alajuelense, sino también de esta mala racha de resultados.

El Herediano atraviesa una etapa delicada, con resultados irregulares y un ambiente interno cargado. Mientras Jafet Soto exige más carácter y autocrítica, algunos futbolistas defienden su esfuerzo y compromiso.