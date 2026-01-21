Es tendencia:
En el radar de Thomas Christiansen: llegó a Honduras como fichaje estelar, se fue sin jugar y firma por este equipo

Fue parte de la Panamá de Thomas Christiansen que clasificó al Mundial 2026 y todo ha dado un giro inesperado en su carrera.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

No jugó un tan solo minuto en Honduras y ya se fue del equipo.
Panamá fue la única selección de Centroamérica que clasificó al Mundial 2026. Sus jugadores ha comenzado a tener un valor distinto

Uno de esos jugadores que participó en el proceso de Thomas Christiansen llegó a Honduras como fichaje estelar, pero ahora todo ha dado un giro inesperado.

Manuel Gamboa ya no jugará para el Génesis Policía y ha dejado el equipo de forma sorpresiva antes del inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El panameño dejó a los “Carpinteros” para unirse a un equipo de la primera división de Ecuador. Gamboa se va sin problemas porque dejó una cláusula firmada.

Manuel Gamboa firma por equipo de Ecuador

“Manuel Gamboa está muy cerca de ser nuevo futbolista de Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador.

El defensor central panameño utilizará su cláusula de salida sin cargo de Génesis PN para poder unirse al cuadro ecuatoriano. Ya se lo comunicó al club hondureño.

Espera cerrar el trato en las próximas horas y viajar hacia Sudamérica en breve”, es lo que detalla Álvaro de la Rocha sobre el caso.

Con esto el jugador queda fuera de Génesis y buscará convencer a Thomas Christiansen de llevarlo al Mundial 2026 donde Panamá comparte grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra.

