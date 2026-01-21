En el radar de Thomas Christiansen: llegó a Honduras como fichaje estelar, se fue sin jugar y firma por este equipo

Panamá fue la única selección de Centroamérica que clasificó al Mundial 2026. Sus jugadores ha comenzado a tener un valor distinto

Uno de esos jugadores que participó en el proceso de Thomas Christiansen llegó a Honduras como fichaje estelar, pero ahora todo ha dado un giro inesperado.

ver también “Petición del técnico”: Rolando Blackburn sacude a Panamá y regresa a una liga que dominó en Centroamérica

Manuel Gamboa ya no jugará para el Génesis Policía y ha dejado el equipo de forma sorpresiva antes del inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El panameño dejó a los “Carpinteros” para unirse a un equipo de la primera división de Ecuador. Gamboa se va sin problemas porque dejó una cláusula firmada.

Manuel Gamboa firma por equipo de Ecuador

“Manuel Gamboa está muy cerca de ser nuevo futbolista de Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador.

El defensor central panameño utilizará su cláusula de salida sin cargo de Génesis PN para poder unirse al cuadro ecuatoriano. Ya se lo comunicó al club hondureño.

ver también “Es millonario y yo no”: Juan Guillermo Cuadrado recibe desde Honduras la noticia que nunca nadie esperó

Espera cerrar el trato en las próximas horas y viajar hacia Sudamérica en breve”, es lo que detalla Álvaro de la Rocha sobre el caso.

Publicidad

Publicidad

Con esto el jugador queda fuera de Génesis y buscará convencer a Thomas Christiansen de llevarlo al Mundial 2026 donde Panamá comparte grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra.

Tweet placeholder