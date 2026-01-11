“60 mil dólares”: Motagua recibe la notificación que lo sacude en el mercado de fichajes de Centroamérica

Motagua está siendo gran protagonista en el mercado de fichajes de Centroamérica, ha dejado ir varios jugadores, pero también contrató otros que han retumbando por lo que genera si nombre.

El Azul Profundo tiene todo acordado para fichar al mejor goleador de 2025 en la Liga Nacional de Honduras, Rodrigo de Olivera, el uruguayo hizo 18 goles en el Apertura.

Motagua con problema por Rodrigo de Olivera

Lo que no esperaba es que Olancho FC, equipo de donde brilló Olivera le pusiera un problema y esto a pesar de que la prensa aseguró que ya pagó su cláusula, ahora tiene que solventar el problema del finiquito.

El presidente de Potros, Samuel García, aseguró que la única forma en que lo dejen salir es que paguen, cosa que Motagua puede hacer, pero seguramente no quiere.

“Si Motagua quiere a Rodrigo de Olivera debe pagar 60 mil dólares, sino no le daremos el finiquito“, aseguró.

El presidente del Olancho FC, Samuel García, aseguró que el jugador Rodrigo de Olivera no puede jugar en ningún otro equipo de Honduras debido a una cláusula establecida en su contrato.

La única forma de que pueda fichar por otro club del país es pagando 60 mil dólares, monto correspondiente al contrato. Si se cancela esa suma, Olancho FC no tendría problema en extenderle el finiquito. De lo contrario, el jugador no está habilitado legalmente para competir en la Liga Nacional.



El dirigente también cuestionó que algunos medios han manejado el tema sin conocer el contrato, el cual afirmó será mostrado públicamente en su momento.

Motagua ya tiene el contrato listo para Olivera y convertirlo en uno de los mejores pagados de la Liga Nacional de Honduras, como sucedió con Agustín Auzmendi.

