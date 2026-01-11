Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Diego Vázquez recibe la noticia que tanto estaba esperando y se confirma el gran salto ahora que es DT de Real Estelí: “Todo acordado”

Diego Vázquez recibió una noticia que llega desde Honduras y que lo alegra ahora que está en el Real Estelí.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Diego Vázquez ha recibido una buena noticia desde Honduras.
Diego Vázquez ha recibido una buena noticia desde Honduras.

Diego Vázquez ha recibido un cúmulo de buenas noticias en el último tiempo, primero fichó por uno de los grandes clubes de Centroamérica y ahora ya recibido una muy buena notificación desde Honduras.

Vázquez ha visto como su hijo Mathias, al que hizo debutar en Motagua, ha dado el gran salto en su carrera fichando por un club de la MLS como confirma el periodista Álvaro de la Rocha.

Fantasma Figueroa sorprende a toda Honduras con el delantero que ficharía para Comunicaciones: “El principal”

ver también

Fantasma Figueroa sorprende a toda Honduras con el delantero que ficharía para Comunicaciones: “El principal”

Mathias Vázquez pega el gran salto en su carrera

“Mathias Vázquez se va de Motagua. El joven goleador de 19 años llegará a préstamo por un año con opción de compra a Cincinnati FC.

Todo acordado entre ambos clubes. Vázquez viajará en las próximas horas a Estados Unidos para unirse a la pretemporada del club.

Mientras Olimpia ganó la Copa 40, Motagua recibió el peor golpe desde Costa Rica en el mercado de fichajes

ver también

Mientras Olimpia ganó la Copa 40, Motagua recibió el peor golpe desde Costa Rica en el mercado de fichajes

Nunca hubo otro club en conversaciones por ‘Mathigol’”.

El delantero de sangre hondureña, desde su debut, ha tenido muy bien rendimiento, cosa que Cinccinati no dejó pasar, por lo que quiere aprovechar su talento.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Real Estelí tiene todo listo para anunciar al reemplazante de Otoniel Olivas
Nicaragua

Real Estelí tiene todo listo para anunciar al reemplazante de Otoniel Olivas

Marquense ya lo sabe: la decisión que tomó Diego Vázquez sobre volver a dirigir en Honduras
Honduras

Marquense ya lo sabe: la decisión que tomó Diego Vázquez sobre volver a dirigir en Honduras

"Seguir a Panamá": Diego Vázquez sorprende a toda Honduras por lo que dice tras no ir al Mundial
Honduras

"Seguir a Panamá": Diego Vázquez sorprende a toda Honduras por lo que dice tras no ir al Mundial

La respuesta de Levante a oferta de Genoa por el hondureño Kervin Arriaga en el mercado de fichajes
Honduras

La respuesta de Levante a oferta de Genoa por el hondureño Kervin Arriaga en el mercado de fichajes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo