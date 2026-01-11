Diego Vázquez recibe la noticia que tanto estaba esperando y se confirma el gran salto ahora que es DT de Real Estelí: “Todo acordado”

Diego Vázquez ha recibido un cúmulo de buenas noticias en el último tiempo, primero fichó por uno de los grandes clubes de Centroamérica y ahora ya recibido una muy buena notificación desde Honduras.

Vázquez ha visto como su hijo Mathias, al que hizo debutar en Motagua, ha dado el gran salto en su carrera fichando por un club de la MLS como confirma el periodista Álvaro de la Rocha.

Mathias Vázquez pega el gran salto en su carrera

“Mathias Vázquez se va de Motagua. El joven goleador de 19 años llegará a préstamo por un año con opción de compra a Cincinnati FC.

Todo acordado entre ambos clubes. Vázquez viajará en las próximas horas a Estados Unidos para unirse a la pretemporada del club.

Nunca hubo otro club en conversaciones por ‘Mathigol’”.

El delantero de sangre hondureña, desde su debut, ha tenido muy bien rendimiento, cosa que Cinccinati no dejó pasar, por lo que quiere aprovechar su talento.

