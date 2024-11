La reacción de Luis Palma tras no ser convocado por Celtic y que no gustó a los aficionados

El calvario de Luis Palma aumenta en el Celtic de Glasgow, esto sin importar que haya sido figura en el partido de ida de los cuartos de final de Honduras contra México, en el que hizo un doblete y parecía que iba a recuperar su nivel, esperando que se confirmara en su club.

La sorpresa se dio cuando en la convocatoria del juego de ayer contra el Heart Of Midlothian FC no estuvo el Bicho, en lo que confirmó que sigue sin contar para el entrenador Brendan Rodgers quien ya lo ha marginado y esto tuvo sus consecuencias.

La reacción de Luis Palma

El portal Celts Are Here dio a conocer la noticia sobre lo que hizo el hondureño tras no entrar en los planes de Rodgers, algo que sin duda causó indignación en algunos seguidores, porque se dio mientras se disputaba el duelo del club contra el Hearts.

Según el portal antes mencionado el Bicho ignoró lo sucedido , se olvidó de Celtic y sorprendió al poner una foto en sus diferentes redes sociales en el que estaba observando el juego de Rancing contra Cruzeiro correspondiente a la final de la Copa Sudamericana.

“Durante el juego, publicó una historia de Instagram que lo mostraba viendo el partido Racing Club vs. Cruzeiro en lugar de seguir el desempeño de sus compañeros de equipo en Edimburgo“, fue parte de lo que publicó el medio sobre la reacción del delantero hondureño.

Por otra parte, Brendan Rodgers parece también ignorar al seleccionado de Honduras y por el momento todavía no ha dado una explicación de dejarlo fuera de la convocatoria , a pesar de que se presentó a tiempo a los entrenamientos tras su participación en la Fecha FIFA.

Futuro incierto de Luis Palma

El atacante de 24 años perdió la titularidad con el Celtic en la disputa de esta temporada y de momento no suma goles en partidos oficiales. De acuerdo con reportes desde Escocia, Palma podría ser prestado o incluso transferido en caso que llegue una buena oferta.