Luis Palma en aprietos: el castigo que UEFA podría aplicarle al Lech Poznan en la Champions League

La UEFA, organismo que dirige el fútbol de clubes de Europa, ha señalado al Lech Poznan donde juega el hondureño Luis Enrique Palma Oseguera.

Y es que durante la derrota 1-3 ante el Estrella Roja de Belgrado en la tercera ronda de playoff de la Champions League, se dio un tema por el cual pueden ser castigados.

¿Qué pasa con el Lech Poznan de Luis Palma?

La afición de Lech tuvo un gran recibimiento para los suyos, pero una pancarta sería el motivo por el que UEFA busca sancionarlos.

En las gradas se colgó un mensaje con los colores serbios que decía “Kosovo Je Serbija”, que significa “ Kosovo es Serbia “.

Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de inmediato, y el Estrella Roja también se pronunció al respecto.

Los visitantes lo consideraron un gesto amistoso y lo agradecieron en su perfil oficial de redes sociales, pero UEFA recibió una queja formal de Kosovo.

Kosovo es uno de los temas más candentes , no solo en la península balcánica, sino también a nivel internacional. El país declaró su independencia en 2008 , pero no todos los países la han reconocido. Este asunto afecta especialmente a Serbia , que representó al Estrella Roja en el partido del miércoles contra el Lech.

En las manos de UEFA está el caso, no es la primera vez que sucede y normalmente los castigos son una multa económica y cierre parcial del sector donde se dio el incidente.

Lech Poznan visita al Estrella Roja el martes por la vuelta de Champions League, el equipo de Palma tiene una tarea complicada, ya que debe remontar el 1-3 de la ida.