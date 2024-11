Luis Palma responde a las cuestionadas declaraciones de Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda ha sido señalado por varias decisiones que según los medios ocasionaron la eliminación de Honduras contra México, pero en especial algunos se enfocaron en la salida precipitada de Luis Palma, quien en la ida fue figura y ayer pasó desapercibido.

Al consultarle sobre la sustitución del Bicho aseguró: “Asumir la responsabilidad, no queda de otra. Luis Palma tiene una figura ahora superior a la mía, en Honduras él es superior a mí en este momento, él es el niño bonito de Honduras y sacarlo es de esas decisiones antipopulares que hay que tomar”.

Luis Palma responde a Reinaldo Rueda

Palma no dudó en hablar cuando fue buscado por los medios de comunicación, que tras el arribo al país dio sus declaraciones y se le consultó acerca de su sustitución, pero también por lo dicho por el seleccionador nacional.

“No, la verdad que no. Lo que hicimos el viernes quedó en el olvido, nosotros estamos para seguir trabajando. La altura pesó, pero no es una excusa, no hicimos el juego que nosotros estamos habitualmente a realizar”, dijo.

¿Te sientes incómodo?: “No, ¿por qué? Los compañeros que están afuera podían estar listos y bueno esto es fútbol. Estamos muy mal, no era el resultado que veníamos a buscar. El grupo está dolido y es un aprendizaje más, quedan muchas por delante para seguir trabajando”.

Bronca futbolística: “Claro, a nadie le va a gustar perder de esta forma. Nada, estamos dolidos, ahora toca trabajar en nuestros clubes y el próximo año es competitivo, tenemos que estar preparados”.

¿Tienen vergüenza por lo ocurrido? “No es una vergüenza, Es un aprendizaje, de aquí vas a sacar mucho coraje”.