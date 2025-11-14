La provocación de Concacaf que más arde a Honduras tras ser derrotado ante Nicaragua y Costa Rica lo espera repetir

La selección de Honduras tuvo su trago amargo en las Eliminatorias de Concacaf, conoció por primera vez la derrota y en uno de los partidos más importantes.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda cayeron 2-0 ante Nicaragua y perdieron una gran chance de estar en el Mundial 2026 ya clasificados.

La cosa es peor con una provocación que hizo Concacaf en uno de sus posteos tras la derrota en el estadio Nacional.

¿Cuál fue la provocación que recibió Honduras de Concacaf?

La Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe publicó un video de uno de los goles pinoleros con la frase: “¡Grítalo Nicaragua!”.

Recordemos que esta es la primera victoria de los Nicas en la Eliminatoria, y a pesar de que ya fueron eliminados del Mundial 2026 han complicado a Honduras.

La Bicolor ahora se tendrá que jugar todo en Costa Rica, depende de si misma aún para clasifcar, pero con el fútbol que demostró el jueves por la noche todo indica que puede quedar fuera.

El partido será el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio de San José. Honduras y Costa Rica definen todo en el grupo C.