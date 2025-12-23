Sorpresa en Alajuelense: Washington Ortega da el salto a la élite en Latinoamérica

La Liga Deportiva Alajuelense sigue disfrutando las mieles del título y, mientras la afición celebra la ansiada liga 31, uno de los grandes protagonistas del campeonato empieza a recibir un reconocimiento que trasciende las fronteras de Costa Rica. Se trata de Washington Ortega, cuyo rendimiento bajo los tres palos lo colocó en la élite del fútbol latinoamericano.

El arquero uruguayo fue una pieza clave en la temporada rojinegra, aportando seguridad, liderazgo y regularidad en los momentos decisivos. Más allá del título colectivo, ahora llegaron los números que respaldan su impacto individual y que explican por qué la Liga fue uno de los equipos más sólidos del continente.

Washington Ortega en lo más alto de Sudamérica

De acuerdo con datos publicados por SofaScore, Washington Ortega fue el portero con más vallas invictas en toda Latinoamérica, al registrar 25 partidos sin recibir gol en 43 encuentros disputados. Una cifra que lo ubica por encima de guardametas de clubes gigantes del continente y lo posiciona en lo más alto del ranking regional.

Detrás del arquero manudo aparecen nombres de peso internacional. Agustín Rossi, actual guardián del Flamengo, cerró el año con 18 vallas invictas; Agustín Marchesín, referente de Boca Juniors, sumó 17; mientras que Lucas Bruera fue su escolta más cercano con 22 partidos sin goles en contra, aunque sin lograr superarlo.

El ranking que lidera Washington Ortega.

El dato no pasó desapercibido en el ambiente futbolero y confirma lo que en Alajuelense ya sabían desde hace meses: Ortega fue determinante para construir un equipo campeón desde la solidez defensiva. Sus atajadas en momentos clave, sumadas a la regularidad a lo largo del torneo, terminaron siendo un pilar fundamental en la conquista del título.

ver también “Hay una opción”: Alajuelense se mueve en silencio para darle salida a uno de sus porteros en 2026

Con este reconocimiento estadístico, Washington Ortega no solo se consolida como uno de los mejores arqueros del fútbol costarricense, sino que da un verdadero salto a la élite del fútbol latinoamericano, elevando aún más el valor del título obtenido por Alajuelense y reforzando la sensación de que la Liga tuvo, durante la temporada, a uno de los mejores porteros del continente.