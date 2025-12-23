Es tendencia:
Tras renovarle a Ernesto Corti, Alianza acelera a fondo por un fichaje extranjero: “Casi cerrado”

Alianza recibiría su primera alta en las próximas horas, de cara a la temporada 2026.

Alianza acelera por un fichaje extranjero para el 2026.
© RRSSAlianza acelera por un fichaje extranjero para el 2026.

Alianza se dispone a cerrar el 2025 y encarar el 2026 a paso firme. Con medidas de las que pidió el entrenador, el proyecto deportivo sigue en pie. Nadie espera menos del equipo de cara a la próxima temporada. El Salvador entero observa.

El primer paso en Los Elefantes Blancos fue la renovación de Ernesto Corti, aún cuando no se había disputado la final que los vio caer ante Luis Ángel Firpo. Fue desde la pena máxima, después de empatar 0-0 durante el tiempo reglamentario.

Consumada la derrota, la dirigencia continúa con su trabajo. Con ánimos de darle un refuerzo a la plantilla antes de terminar el año, se acerca un futbolista buscado por las autoridades. Se trata de Andrés Bello, el colombiano propiedad del club.

Alianza podría recuperar a Andrés Bello para el 2026

Según confirmó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, el delantero colombiano Andrés Bello podría ser la primera alta de Alianza para disputar la temporada 2026. Podría ser tenido en cuenta para el año entrante.

Bello viene de estar a préstamo en CD Platense Zacatecoluca, donde participó de 22 partidos en la más reciente etapa, dentro de las cuales convirtió siete goles y otorgó un total de seis asistencias. Se convirtió en una figura de los aurinegros.

Andrés Bello, delantero de Zacatecoluca que volvería a Alianza (RRSS).
“Casi cerrado. Del lado del colombiano Andrés Bello solo esperan el contrato para que el sudamericano lo firme, y luego sea devuelto a Alianza. Este cafetero sería la primera alta de los paquidermos para el Torneo Clausura 2026, publicó.

