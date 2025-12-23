Decisión tomada en Saprissa: desde Tibás confirman el futbolista por el que harán una fuerte apuesta en el 2026

El Deportivo Saprissa ya comenzó a mover fichas con la mirada puesta en el Apertura 2026, en un contexto nada sencillo para la institución. Los morados cerraron otra temporada sin levantar el título y, además, atraviesan un escenario económico que obliga a repensar el modelo deportivo y a tomar decisiones estratégicas de fondo.

¿Cuál es la apuesta que va a hacer Saprissa?

En Tibás saben que el margen para grandes inversiones es cada vez más reducido, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico han optado por fortalecer una vía que históricamente le ha dado resultados al club: la cantera. La consigna es clara: apostar por jóvenes que realmente tengan condiciones para competir en el primer equipo y que puedan convertirse en el nuevo sostén deportivo y patrimonial del Monstruo.

En ese contexto, desde el entorno morado ya hay una decisión tomada de cara al próximo año. Saprissa hará una apuesta fuerte por uno de los talentos que viene creciendo en silencio dentro de sus divisiones menores: Johnny Myrie.

Johnny Myrie tendrá mucho protagonismo en el 2026. (Foto: Saprissa)

Es un mediocampista de apenas 19 años, a quien el club ve como uno de los proyectos más interesantes de su cantera. Aunque todavía no ha jugado mucho con el primer equipo, en Tibás están convencidos de que reúne las condiciones futbolísticas y de carácter para convertirse en una pieza importante en el corto plazo.

ver también “Quiere jugar con Saprissa”: revelan al portero de Selección que amenaza el futuro de Esteban Alvarado en 2026

La idea en Saprissa es acompañar su proceso, darle minutos de forma progresiva y convertirlo en un ejemplo del nuevo rumbo que pretende tomar la institución: menos fichajes costosos y más protagonismo para los jóvenes formados en casa. En un momento de exigencia deportiva y ajustes financieros, el club apuesta a que nombres como el de Myrie sean parte de la solución.

Publicidad

Publicidad

Así, mientras la afición asimila otro golpe deportivo y exige respuestas, en Tibás ya miran hacia adelante. Saprissa prepara el terreno para el 2026 con una decisión clara: confiar en su cantera y apostar fuerte por Johnny Myrie como uno de los rostros del futuro morado. Resta saber que es lo que terminará sucediendo con Vladimir Quesada.