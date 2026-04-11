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La otra mala noticia para Jeaustin Campos tras definir su futuro con Real España en Honduras

El entrenador tico decidió continuar con Real España en Honduras, pero llegan nuevas malas noticias que involucra al arbitraje.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos durante un entrenamiento en la sede de Real España en San Pedro Sula. Foto: X Real España.
Jeaustin Campos durante un entrenamiento en la sede de Real España en San Pedro Sula. Foto: X Real España.

Jeaustin Camposseguirá al frente de Real España, es una decisión tomada tras una extendida reunión con la dirigencia del club hondureño; sin embargo, no todo es color de rosa para el entrenador tico.

Y es que, además del polémico show del DT contra los árbitros, la derrota ante Choloma estuvo marcada por dos expulsiones para el equipo de Campos que terminó jugando el partido con nueve jugadores.

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Uno de ellos es el defensor Afronit Tatum, pieza clave en el esquema del estratega tico, y que también recibirá un fuerte castigo por parte de la Comisión de Disciplina.

El duro castigo

El acta arbitral revela que el futbolista lanzó fuertes reclamos contra el cuerpo arbitral, a quienes les dio a entender que el partido “estaba arreglado” por orden de la Liga Nacional.

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Palabras que podrían desencadenar un castigo de entre tres y cuatro partidos. De ser así, no estaría en los juegos contra los Lobos de la UPNFM, Platense, Olimpia y Victoria.

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Es decir, que el jugador estaría de vuelta para los juegos de fase eliminatoria al igual que Jeaustin Campos, quien enfrentaría un castigo similar por su conducta antideportiva y sus declaraciones postpartido.

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