La otra mala noticia para Jeaustin Campos tras definir su futuro con Real España en Honduras

Jeaustin Camposseguirá al frente de Real España, es una decisión tomada tras una extendida reunión con la dirigencia del club hondureño; sin embargo, no todo es color de rosa para el entrenador tico.

Y es que, además del polémico show del DT contra los árbitros, la derrota ante Choloma estuvo marcada por dos expulsiones para el equipo de Campos que terminó jugando el partido con nueve jugadores.

ver también Jorge Álvarez sacude el mercado de fichajes y su futuro en Olimpia impacta directamente a Alajuelense

Uno de ellos es el defensor Afronit Tatum, pieza clave en el esquema del estratega tico, y que también recibirá un fuerte castigo por parte de la Comisión de Disciplina.

El duro castigo

El acta arbitral revela que el futbolista lanzó fuertes reclamos contra el cuerpo arbitral, a quienes les dio a entender que el partido “estaba arreglado” por orden de la Liga Nacional.

ver también Jeaustin Campos no se cansa: la última decisión del DT tico que sorprende a Honduras y Real España

Palabras que podrían desencadenar un castigo de entre tres y cuatro partidos. De ser así, no estaría en los juegos contra los Lobos de la UPNFM, Platense, Olimpia y Victoria.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Es decir, que el jugador estaría de vuelta para los juegos de fase eliminatoria al igual que Jeaustin Campos, quien enfrentaría un castigo similar por su conducta antideportiva y sus declaraciones postpartido.