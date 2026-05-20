La Inteligencia Artificial ya dictó sentencia para la final de ida entre Marathón y Motagua

Marathón y Motagua disputan la gran final del Clausura 2026 y la tecnología dio un sorpresivo veredicto para el partido en el estadio Morazán.

Marathón y Motagua disputarán este jueves 21 de mayo la gran final de ida del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Para los de Pablo Lavallén será una gran oportunidad ante su gente de obtener una ventaja que les dé confianza de cara al juego de vuelta que se jugará en Tegucigalpa.

ver también Motagua y Marathón reciben la notificación que estaban esperando para la final de ida, pero viene con polémica

Sin embargo, enfrente tendrá al equipo aguerrido de Javier López que tiene como objetivo ganar el título 20 que tanto exige la afición ya que no la ganan desde diciembre de 2024.

Ante una gran final con Motagua como favorito en el papel, la Inteligencia Artificial (IA) brindó un sorpresivo pronóstico para el juego de ida en la que se podría definir gran parte de la copa.

El pronóstico de la IA

Según la IA ChatGTP, el duelo de ida será un empate 1-1 y argumenta que se deberá a la experiencia de Motagua en el manejo de este tipo de partidos y los espacios que suele dejar Marathón.

Los anotadores, según el pronóstico, serán Alexy Vega para los sampedranos y Rodrigo de Olivera anotará para el equipo que dirige Javier López.

Publicidad

Publicidad

ver también Marathón vs. Motagua: a qué hora y por qué canal ver la final de ida del Clausura 2026

La tecnología precisa que Marathón abrirá el marcador, pero Motagua aguantará y logrará el empate en el segundo tiempo, posibiemente en trancisión rápida o desde el balón parado.