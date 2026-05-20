Lo que hizo Marathón a las espaldas de Motagua que desató la furia antes de la final

Motagua no puede creer la decisión que tomó Marathón y que ha tenido respuesta inmediata desde el Nido Azul.

El ambiente previo a la final de ida del fútbol hondureño se ha calentado, pero no precisamente por lo deportivo. La directiva del Motagua, encabezada por su presidente Pedro Atala, reaccionó con mucha molestia e indignación ante las recientes decisiones del Marathón de cara al partido que se jugará en el Estadio Morazán.

La polémica estalló luego de que Daniel Otero, presidente del Marathón, confirmara que la afición del Motagua no tendrá permitido el ingreso al sector de Sol Sur. La única opción para los fanáticos azules que quieran apoyar a su equipo en San Pedro Sula será comprar boletos en el sector de Silla/Preferencia, los cuales tienen un costo elevado de 1,500 lempiras.

ver también La Inteligencia Artificial ya dictó sentencia para la final de ida entre Marathón y Motagua

“Es un simple partido de fútbol, no es preciso intimidar a nuestra gente y fomentar el odio”, expresó Pedro Atala, visiblemente molesto por la situación.

Para empeorar las cosas, la directiva del Motagua denunció que fueron excluidos del “congresillo de seguridad”, una reunión obligatoria que se hace siempre antes de estos partidos importantes para coordinar la protección de los aficionados, jugadores y cuerpo técnico. En el Nido Azul no entienden el porqué de esta actitud por parte de los verdolagas.

Tweet placeholder

Motagua no permitirá gente identificada de Marathón en la vuelta

Ante lo que consideran un trato injusto y una provocación, Pedro Atala anunció que el Motagua tomará medidas idénticas para el partido de vuelta.No se permitirá el ingreso de aficionados del Marathón que lleven camisas o colores alusivos a su equipo al estadio del Motagua.

Publicidad

Publicidad

Esta restricción ha causado asombro en el entorno de la Liga Nacional, ya que en finales anteriores contra equipos como Olimpia o Real España, la afición visitante sí ha podido ocupar todo el sector de Sol Sur. En esta ocasión, la directiva esmeralda busca que el estadio sea completamente verde.

ver también Motagua y Marathón reciben la notificación que estaban esperando para la final de ida, pero viene con polémica

Por ahora, los seguidores del Motagua que decidan viajar tendrán que rascarse el bolsillo y pagar los 1,500 lempiras, mientras la directiva azul pide calma y recuerda que, al final del día, esto es solo un deporte.

Publicidad

En resumen

Marathón prohibió el ingreso de la afición del Motagua al sector de Sol Sur para la final de ida; los seguidores azules que quieran asistir solo podrán entrar a Silla/Preferencia pagando un boleto de 1,500 lempiras.

La directiva del Motagua denunció con indignación que el Marathón no los invitó al congresillo de seguridad que se organiza siempre antes de estos partidos importantes.

El presidente del Motagua, Pedro Atala, lamentó que se “fomente el odio” y advirtió que en el partido de vuelta aplicarán la misma regla, prohibiendo la entrada de aficionados que vistan los colores del Marathón.