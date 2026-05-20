Motagua y Marathón reciben la notificación que estaban esperando para la final de ida, pero viene con polémica

Todo quedó listo para la final de ida del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras. Marathón recibe a Motagua.

La Comisión Nacional de Arbitraje ya eligió al encargado de impartir justicia en el primer partido de la gran final del Torneo Clausura 2026. El experimentado árbitro capitalino, Nelson Salgado, fue el designado para pitar el emocionante choque de ida entre Marathón y Motagua.

El pitazo inicial sonará este jueves 21 de mayo a las 8:00 de la noche en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El partido de vuelta, donde conoceremos al nuevo campeón del fútbol hondureño, se jugará el próximo domingo.

Un equipo arbitral con experiencia

Salgado no estará solo en esta difícil tarea. La cuarteta arbitral para el juego de este jueves quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro central: Nelson Salgado

Nelson Salgado Asistentes: José Espinoza y Elder Oliva

José Espinoza y Elder Oliva Cuarto árbitro: Raúl Castro

Raúl Castro Asesor: Vivian Rodríguez

Vivian Rodríguez Delegado de la Comisión: José Franco

La designación de Salgado genera mucha expectativa, ya que viene de ser el árbitro central en el polémico partido donde Marathón eliminó al Olimpia. En ese encuentro, al cuadro “albo” se le anularon tres goles, lo que terminó costándole la eliminación al campeón vigente.

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A pesar de las críticas recientes, Salgado cuenta con una enorme trayectoria en el país. Esta será su sexta final de Liga Nacional, habiendo dirigido partidos decisivos en los últimos años, incluyendo el reciente Marathón-Olimpia del Apertura 2026.

Esta será la quinta vez que Marathón y Motagua se enfrentan para definir un título del fútbol hondureño. La historia le sonríe a los de San Pedro Sula, quienes han ganado tres de esas cuatro finales anteriores, mientras que las Águilas de la capital solo han podido celebrar en una ocasión.

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En resumen

El experimentado réferi de Tegucigalpa dirigirá la final de ida del Clausura 2026 entre Marathón y Motagua este jueves 21 de mayo a las 8:00 p.m. en el Estadio Morazán. Esta será su sexta final en la Liga Nacional.

Salgado llega bajo la lupa tras haber dirigido el partido donde Marathón eliminó al Olimpia, un encuentro en el que se le anularon tres goles al equipo albo.

Esta es la quinta vez que ambos equipos se miden por el título del fútbol hondureño; la ventaja histórica es para el Monstruo Verde, que ha ganado tres de las cuatro finales anteriores frente a las Águilas.