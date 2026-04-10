Jeaustin Campos no se cansa: la última decisión del DT tico que sorprende a Honduras y Real España

Se acabaron las penas en Real España. Jeaustin Campos tomó la determinación de continuar al frente del equipo sampedrano del que apenas horas atrás había renunciado por polémicas arbitrales.

La continuidad de Campos al frente de “La Máquina” fue confirmada por el periodista de Costa Rica, Kevin Jímenez, quien adelantó que el entrenador cambió de decisión tras reunirse con la alta dirigencia.

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“SE QUEDA: Jeaustin Campos se reunió con el presidente del Real España y se quedará pese haber renunciado ayer por los temas arbitrales”, escribió Jímenez en su cuenta de X.

Desde lo interno del equipo fueron esas, que Jeaustin Campos continuaría al frente del equipo y que sus declaraciones fueron en caliente, cuando recién había culminado el encuentro que acabó con derrota para Real España.

Y es que, la salida del DT significaría romper la buena dinámica del equipo que, a día de hoy, es líder del Clausura 2026 con 30 puntos, por encima de Motagua y sigue en la lucha por el campeonato.

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Con esta noticia se acaban los rumores que colocaban a Campos de vuelta a Costa Rica y la llegada de Mauro Reyes como su probable sustituto para lo que resta del campeonato hondureño.

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Desde Real España son conscientes que con el DT pueden alcanzar el campeonato; los resultados en Liga Nacional avalan su capacidad en el banquillo, cuya única misión pendiente es la copa.

Sin embargo, es importante señalar que Campos podría encarar un importante castigo impuesto de oficio por la Comisión de Disciplina por conducta antideportiva.

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