La inesperada decisión que tomaría Eduardo Espinel con Jorge Álvarez para el resto del torneo con el Olimpia

Toda la novela de Jorge Álvarez acabó con la decisión absoluta de mantener al mediocampista en Olimpia; sin embargo, un último fichaje provocaría el movimiento en la pizarra de Eduardo Espinel.

Los últimos rumores señalan que Bruno Veglio es el mediocampista uruguayo que cuenta con el visto bueno del entrenador del actual bicampeón y él el principal “afectado” sería Jorge Álvarez.

ver también Equipo de la MLS oficializa llegada de delantero hondureño: lo ponen como el nuevo 9 de La H

Lo anterior se debe a que si la llegada de Bruno Veglio se concreta a Olimpia; los últimos reportes precisan que el club Melenudo pasaría a jugar con cinco mediocampistas y Jorge Álvarez se convertiría en mediapunta.

Jorge Álvarez para aprovechar su buen pie

La idea de Eduardo Espinel es aprovechar el buen pie de Jorge Álvarez y asistir la zona ofensiva del club que cuenta con los delanteros Jorge Benguché, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

ver también Olimpia busca estremecer el mercado de fichajes con un delantero que pasó por el Atlético de Madrid y la Serie A

Sin embargo, existe una contradicción entre lo que desea el entrenador y lo que quiere la directiva. Espinel desea a Veglio, pero el club tiene la intención de sumar a Nicolás Schiappacasse.

Mientras tanto, Jorge Álvarez se mantiene jugando en la zona del centro del campo haciendo dupla con el argentino Agustín Mulet que de a poco se va ganando la titularidad en Olimpia.

Publicidad

Publicidad

Olimpia se prepara para enfrentar al Juticalpa en la próxima jornada de la Liga Nacional de Honduras. Posteriormente, enfrentará al América en la Concachampions el 3 de febrero en el estadio Nacional “Chelato” Uclés.

Jorge Álvarez junto a Edwin Rodríguez y José Mario Pinto durante la celebración de la 40 con Olimpia.