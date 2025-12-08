Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

El 2025 será un año que Getsel Montes buscará borrar rápido de su cabeza. El central hondureño, a pesar de estar en los momentos importantes, no se le dieron las cosas.

Herediano quedó eliminado de la Liga de Costa Rica. El sueño de ser tricampeón de acabó a pesar de derrotar a Peréz Zeledón en la última jornada.

Montes, que es un titular en la zaga, jugó los 90 minutos, pero Liberia, equipo revelación que jugará semifinales luego de empatar contra Cartaginés.

Que el Team esté fuera de la fiesta grande en Costa Rica no se daba desde 2008, pero este cierre de año la gestión no ha sido la mejor con los entrenadores.

También hay que recordar que fracasaron a nivel de Concacaf, ya que se quedaron en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Semestre irregular para Getsel Montes

A pesar de ser titular, el hondureño ha sido golpeado por las lesiones. Jugó 11 partidos en la Liga de Costa Rica y a nivel de selección disputó 5 camino al Mundial 2026.

Montes quedó fuera del Mundial, fuera de la Copa Centroamericana y ahora del torneo tico, un cierre de año complicado para el hondureño. Tampoco jugará la Copa de Campeones de Concacaf.

En Herediano tienen contemplado que Getsel siga en el equipo, pero todo dependerá del nombramiento del nuevo técnico, ya que el defensor tiene contrato hasta 2026.