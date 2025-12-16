Saprissa vs. Alajuelense: ¿hay gol de visitante en la final del Apertura 2025?

Con Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense ya clasificados a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, una de las preguntas más frecuentes entre aficionados es si el gol anotado como visitante tendrá valor de desempate en la serie que se jugará en partidos de ida y vuelta.

En la estructura de definición de la fase final del Apertura 2025, la final se disputa en dos encuentros programados para el miércoles 17 de diciembre en La Cueva y el sábado 20 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto.

Reglamentación del gol de visitante

De acuerdo con el reglamento de la UNAFUT para la temporada 2025-2026, el gol visitante no se utiliza como criterio de desempate ni en semifinales ni en la final de la Liga Promérica. Eso significa que un gol de Saprissa en Alajuela o de Alajuelense en Tibás no vale más que uno anotado en casa.

Si la serie final termina igualada en el marcador global, sin importar los resultados de cada encuentro, la definición se dará mediante tiempo extra y, de persistir la igualdad, penales, sin considerar ninguna ventaja adicional por los goles de visitante.

Fecha y horario de la final del Apertura 2025

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se disputará en una serie de ida y vuelta. El partido de ida se jugará este miércoles 17 de diciembre en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 20 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto.

En ambos encuentros, el gol de visitante no tendrá valor adicional como criterio de desempate y, en caso de que el ganador de la serie sea el Monstruo, el campeón nacional se definirá en la gran final.