“Lo iré a buscar”: técnico de grande de Centroamérica impacta a Rueda para el partido contra Costa Rica; ya sabe cómo amargar a los ticos

Honduras quedó bien perfilada camino al Mundial luego de todo lo que ha sucedido en grupo C de la Eliminatoria de Concacaf.

Costa Rica, que era la gran favorita ha pinchado, y ahora en la jornada 3 se puede definir el camino de una y de otra. Eso sí, Reinaldo Rueda solo ha perdido un partido de local en Eliminatoria en dos procesos mundialistas, 2010 y el actual.

Ahora bien, un técnico de equipo grande de Centroamérica asegura que tiene una charla pendiente con el DT colombiano antes de medirse a Costa Rica, y hay un motivo claro.

Se trata del técnico de Motagua, Javier López, que seguro pedirá explicaciones a Rueda del por qué los jugadores del Ciclón convocados (Marcelo Santos, Luis Santamaria, Denis y Christopher Meléndez y Luis Ortiz) no tuvieron un tan solo minuto contra Haití y Nicaragua.

El diálogo será amistoso y asegura pedirá consejos a Rueda para aportarlos a sus jugadores y que en la próxima convocatoria si van, tengan tiempo de juego.

Lo primero, esto le dijo a sus jugadores que no tuvieron minutos con Honduras

“Le digo lo mismo que a los que están en esta plantilla y de momento no han debutado, que forman parte del todo y a veces cuando vas a la selección te toca ser protagonista principal y a veces te toca ayudar a que los protagonistas principales estén entrenando muy bien durante los entrenamientos, ¿cómo? poniéndoselo difícil al profe, ¿cómo? estando concentrado, ¿cómo? trabajando con intensidad y a veces ese es el trabajo para el que te llaman a la Selección y lo tienes que aceptar y todos quieren jugar y claro son jugadores todos top, acostumbrados a jugar, pero a veces hay que tener esa humildad de decir mira, me llaman a la selección, no me va a poner a jugar el profe por lo que sea, ¿cómo puedo ayudar a mi selección? haciendo unos entrenamientos espectaculares, metiéndole presión a los que se iban a jugar, poniendo en dificultades”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Y agrego: “Me toca un duelo con el que se iba a jugar y ahí voy a muerte y le demuestro que para poder superar el duelo lo va a tener que hacer muy bien y eso lo va a agradecer el profe Rueda, lo va a agradecer la selección y seguramente con esa actitud de los que menos jueguen o incluso de los que no juegan, es como los que sí juegan van a estar súper preparados para los desafíos que toca y estamos hablando de ir a un mundial que qué bonito sería que Honduras fuese a un mundial y para todos, para la selección, para la liga, para uno mismo decir hoy estoy en un país entrenando en la liga y el equipo nacional va a un mundial, es que es bueno para todo”.

Javier López quiere hablar con Reinaldo Rueda y aprender mucho de su experiencia. Foto: Diario Más.

Sobre la comunicación con Reinaldo Rueda, fue tajante y le dejó un mensaje que pocos se atreven en la Liga Nacional de Honduras.

“Si el profesor Reinaldo Rueda no me viene a buscar, yo lo voy a ir a buscar, porque sí le voy a hacer esa pregunta, porque me interesa, y es una de mis obligaciones mejorar a nuestros jugadores. Y su opinión es muy importante, estamos hablando de un estratega con mucha experiencia y lo que él me diga, pues lo voy a tomar siempre muy bien. Es un técnico al que aprecio mucho y la experiencia que él tiene yo la tengo que aprovechar, yo tengo que aprender de él”.

“Y su respuesta seguro que va a ser contundente y me va a ayudar a direccionar el trabajo de algunos de los jugadores que están con él y que cuando vuelvan a ir, todavía vuelvan más y mejor preparados para lo que él quiere y para lo que él necesita, que ese es al final el trabajo de todos nosotros también con respecto al tema de la selección”.

Javier López admira el trabajo de Reinaldo Rueda y demuestra que su mentalidad es abierta para que la selección clasifique al Mundial 2026.