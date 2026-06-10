¿Vuelve a Alajuelense? Diego Campos cambiará de equipo tras no renovar con el Bali United

El ex Alajuelense decidió de mutuo acuerdo no renovar el vínculo que finalizaba en el mes de mayo.

Hace apenas un mes, Diego Campos sufrió una durísima lesión que luego le marcaría el futuro en Indonesia. El extremo izquierdo tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la cual lo obligó a pasar el quirófano.

El ex Alajuelense tenía contrato con el Bali United justo hasta el 31 de mayo. Antes de la lesión, la idea del club era renovar el vínculo, pero finalmente no ocurrió después de lo que padeció en la rodilla, por lo que no seguirá siendo jugador de este equipo.

Esto fue anunciado por el conjunto de Bali, por lo que debería regresar a Costa Rica para continuar con la recuperación. Teniendo en cuenta que podría volver a las canchas a inicios del 2027, es probable que Campos se mantenga sin equipo en lo que queda del semestre.

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Diego Campos no sigue en Indonesia y tendrá nuevo equipo

“Se anuncia que Diego Campos ha acordado hoy no continuar su relación con nosotros en el Bali United la próxima temporada. Este acuerdo fue conversado de mutuo acuerdo y le deseamos a Diego mucho éxito en su futura carrera“, confirmó Yabes Taburi, directivo del Bali.

Resulta extraña esta decisión del equipo asiático, ya que habitualmente los clubes renuevan los contratos automáticamente para que continúen la recuperación en el equipo en el que se lesionó. Sin embargo, Diego Campos atravesará el proceso como agente libre.

En el conjunto manudo lo habían pedido meses atrás cuando el equipo no lograba buenos resultados. Restará saber si la Liga irá por él después de que se recupere definitivamente de la lesión o si lo hará en otro club. De momento, regresaría a suelo tico para estar en su tierra.

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En resumen