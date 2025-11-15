Costa Rica y Honduras ya pelean por el mismo DT para reemplazar al Piojo Herrera y Reinaldo Rueda: “Lo quieren”

Costa Rica y Honduras jugarán este martes el clásico en las Eliminatorias al Mundial 2026 en donde pondrán sus últimas esperanzas sobre la mesa. Ambos equipos necesitan de los tres puntos para soñar con el boleto directo. Será un encuentro reñido.

El descontento de ambas fanaticadas con sus respectivos entrenadores se sintió y mucho después de los últimos partidos. Las derrotas de cada equipo complicaron sus chances de clasificación a la máxima cita, y ya no dependen 100% de ellos.

Por eso mismo, sea cual sea el final de este proceso, las dos federaciones planean reemplazar a sus directores técnicos. Un mismo nombre suena fuerte para ocupar el lugar que dejarían vacantes Miguel Herrera y Reinaldo Rueda en la Concacaf.

ver también Ya es un hecho: filtran la decisión que tomará Costa Rica con el Piojo Herrera a días de jugarse contra Honduras la clasificación al Mundial 2026

Luis Fernando Tena suena fuerte en Centroamérica: la respuesta de Guatemala

Guatemala se quedó sin posibilidades de acceder a la próxima Copa del Mundo, después de su más reciente derrota. Hoy toca barajar y dar de nuevo, metidos en cerrar lo que les queda. El gran sueño de los chapines se hizo añicos otra vez.

Si bien el trabajo de Luis Fernando Tena recibió algunos cuestionamientos, todas las autoridades de la Fedefut velan por su continuidad. Desde Honduras y Costa Rica también lo quieren como entrenador, dijo el periodista Juan Carlos Gálvez.

“El presidente de la Federación quiere que Luis Fernando Tena continúe y la gran mayoría de su comité ejecutivo también. El problema podría venir porque tanto Costa Rica como Honduras quieren al Flaco. Pendientes, muy pendientes”, posteó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan Costa Rica y Honduras por Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras cerrarán su camino en las Eliminatorias al Mundial 2026 el martes 18 en el Estadio Nacional de San José, por el último juego del Grupo C.