No lo dudaron: Marathón toma tajante decisión con Rubilio Castillo tras su polémico fichaje

El cuadro esmeralda tomó la decisión que modifica el futuro inmediato de su fichaje estrella.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo ya conoce la decisión de su nuevo club.
El Club Deportivo Marathón dio uno de los golpes de mercado al fichar al delantero Román Rubilio Castillo.

El artillero rescindió con Deportivo Pereira de Colombia y tras varias semanas de negocaciones finalmente firmó con el cuadro Verdolaga.

La llegada de Castillo al equipo de San Pedro Sula despertó polémica ya que el goleador está muy identificado con Motagua que también intentó su fichaje.

¿Qué decisión tomó Marathón con Rubilio Castillo?

Pese a ser un fichaje de alto calibre para Marathón, la llegada de Castillo no es del todo satisfactoria en primera instancia.

El delantero firmó por un año, pero no está disponible para debutar de manera inmediata en el Apertura 2025.

Castillo, 34 años, acarrea una suspensión de cuatro partidos que data desde diciembre 2024 cuando aún jugaba con Motagua.

Esta suspensión sigue vigente tras su regreso a Honduras y si bien ya cumplió con el primer encuentro, la dirigencia de Marathón debía tomar una determinación: Apelar o cumplir el castigo.

Es así como la directiva esmeralda tomó la tajante decisión de no apelar el castigo de Rubilio Castillo y el jugador deberá cumplir con las fechas que aún le quedan.

´Roruca´ podrá hacer su debut de verde recién en la jornada 12 cuando los dirigidos por Pablo Lavallén reciban a Victoria.

Cabe destacar que el cuerpo técnico del argentino Lavallén considera que estas semanas le pueden beneficiar al jugador para ponerse a tono y entender la idea de juego que pretende el DT.

