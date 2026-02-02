Keyrol Figueroa toma decisión final sobre su futuro en Europa en medio de pedidos para que juegue con Honduras

Keyrol Figueroa tomó una decisión final sobre su futuro en Europa y continuará jugando en las inferiores del Liverpool pese al interés del Porto de Portugal para hacerse de los servicios del joven delantero.

Los reportes desde Inglaterra indican que la intención de los Reds es mantener a Figueroa de 19 años para el futuro a mediano plazo del club, ya que ninguna de las ofertas van de acuerdo a los planes de formación.

La decisión del Liverpool y Keyrol Figueroa se dan en medio de los pedidos para que se una a la Selección de Honduras y desista de jugar con la camisa de Estados Unidos con miras al Mundial 2030.

“Kieran Morrison y Keyrol Figueroa atrajeron el interés de equipos europeos y del campeonato, pero ahora es probable que permanezcan en Liverpool, ya que ninguna de las propuestas se ha alineado con los planes de desarrollo del club para ninguno de los jugadores”, informó una cuenta a brindar informaciones sobre el Liverpool.

Prefieren que siga su formación

Cabe señalar que, Keyrol Figueroa también levantó el interés del Elche en España y también del New York Red Bulls y Charlotte FC.

Sin embargo, desde el club inglés tienen como prioridad la formación de los futbolistas y no los limitados minutos que puedan sumar en un equipo.

“Personalmente, creo que el Liverpool está interesado en evitar que Morrison, Figueroa y Kone-Doherty sean cedidos a entornos externos mientras sus situaciones contractuales aún se están negociando. Desde la perspectiva del club, el control y la seguridad futura importan más que los minutos limitados que tiene el jugador senior en un club cedido en estos momentos”, añadió.