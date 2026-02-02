Es tendencia:
Concacaf confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para recibir al América por la Concachampions 2026

El equipo de Eduardo Espinel recibe la dura visita del América de México en el duelo de ida por la fase eliminatoria de la Concachampions.

José Rodas

Por José Rodas

Olimpia y América se enfrentan una vez más en la fase eliminatoria de la Concachampions.
Olimpia y América se enfrentan una vez más en la fase eliminatoria de la Concachampions.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció que el árbitro estadounidense Ismail Elfath será el árbitro asignado para el juego de ida entre Olimpia y América.

El juego se disputará este martes 3 de febrero a las 8 de la noche en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Amplia trayectoria de Elfath

Elfath es árbitro FIFA con amplia trayectoria en la MLS y torneos internacionales. El juez central tiene antecedentes de haber dirigido encuentros de alto calibre y de trabajar con protocolos VAR.

El árbitro también estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Copa Mundial Qatar 2022; además de diferentes campeonatos como Mundiales Sub-20, Copa Oro y otros de Concacaf.

Ismail Elfath nació en Casablanca, Marruecos, tiene 43 años de edad y fue el encargado de dirigir el último encuentro entre Olimpia y América en los octavos de final de la Copa de Campeones de 2021 que terminó 2-1 en favor de los mexicanos.

Ismail Elfath será el árbitro central del juego entre Olimpia y América. Foto: FIFA.
Los árbitros asistentes

Elfath estará acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, el cuarto árbitro es Rosendo Mendoza y en el VAR estarán Allen Chapman y Benjamín Whitty de Islas Caimán.

Un dato interesante es el hecho que de los tres partidos que Ismail Elfath ha dirigido al Olimpia, el club hondureño solo ha podido ganar uno y perdió los otros dos.

