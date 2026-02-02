“Un idiota en el poder”: jugador de Alajuelense explota tras la victoria de Laura Fernández en las elecciones

Laura Fernández Delgado es la nueva presidenta electa de Costa Rica. La candidata de Pueblo Soberano, fuerza de centroderecha vinculada al presidente saliente Rodrigo Chaves, logró una amplia victoria en las elecciones presidenciales del domingo 1 de febrero, resultado que le permite llegar al poder sin necesidad de una segunda vuelta.

Con más del 48% de los votos, la politóloga oficialista superó con claridad a sus 19 rivales, entre ellos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que quedó en segundo lugar con un 32%, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones con más del 88% de las mesas escrutadas. Además, su partido obtuvo 30 de los 57 diputados del Parlamento costarricense.

ver también “Sanción máxima”: Keylor Navas se metió en las elecciones y ahora se expone al castigo que nadie en Costa Rica imaginaba

Daniel Chacón no se queda callado

Este lunes, Daniel Chacón, futbolista que milita a préstamo en Municipal Liberia pero cuya ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, se pronunció con un mensaje en redes sociales que dejó muy clara su postura frente a lo ocurrido en las urnas.

“Que Dios cuide a Costa Rica y a su democracia”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el texto con una frase atribuida a Mahatma Gandhi: “Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”, una cita apócrifa que nunca fue pronunciada por el líder indio.

Daniel Chacón se pronunció en contra de Laura Fernández (Instagram).

El defensor de 24 años publicó luego una segunda historia todavía más incendiaria. “Que no se olvide: hay un defensor de pedófilos que será diputado. Esa es la gran elección popular, nos merecemos todo lo malo que pase”, escribió, profundizando su crítica hacia el oficialismo.

Publicidad

Publicidad

La segunda historia que publicó Chacón (Instagram).

ver también Machillo Ramírez lo limpió pese a haber salido campeón con Alajuelense y ahora fue presentado en su nuevo equipo en Europa: “Bienvenido”

Mientras tanto, el pueblo de Costa Rica inicia una nueva etapa política bajo la conducción de Laura Fernández, en un clima que ya muestra señales de fuerte polarización.