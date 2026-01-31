Es tendencia:
Entrenador del Levante aclara la verdad sobre nueva ausencia de Kervin Arriaga: “No está acostumbrado…”

Kervin Arriaga estuvo en el banco de suplentes por tercer partido consecutivo y el entrenador no se guardó nada para contar la verdad.

Por José Rodas

Kervin Arriaga no ha aparecido nuevamente por tercer partido consecutivo con el Levante.
El mediocampista hondureño, Kervin Arriaga estuvo ausente una vez más en el empate del Levante 0-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada 22 de la Liga de España.

La ausencia del hondureño no pasa desapercibida y en conferencia de prensa el entrenador Luís Castro fue consultado sobre la razón por la que Arriaga no sumó minutos en el juego.

Las explicaciones del entrenador

Castro aseguró que el futbolista hondureño trabajó bien durante la semana; sin embargo, todo se trata de decisiones tácticas.

“(Kervin) Arriaga está al 100 por ciento, ha sido una opción mía y en el partido pensamos si lo hacíamos jugar o no, pero la posición defensiva del pivot hoy era muy diferente a lo que Arriaga está acostumbrado. Ugo Raghouber lo ha hecho más veces y entonces el momento que pensamos si Arriaga jugaría o no”, dijo Castro.

Añadió las exigencias tácticas del partido de hoy ante el Atlético de Madrid, no son las que acostumbra Arriaga, por lo que será en los próximos partidos que podría reaparecer.

“En la semana ha entrenado muy bien, pero tácticamente lo que pedíamos hoy, es algo a lo que no está acostumbrado, es normal. No ha sido porque no está trabajando, es por cuestión táctica”, cerró.

Kervin Arriaga en 2025 sí jugó en el duelo ante el Atlético de Madrid en la visita del Levante. Foto: X Levante.

Levante en zona de descenso

El club granota no atraviesa por su mejor momento al ubicarse como penúltimo en la tabla de posiciones de LaLiga con apenas 18 puntos y solo dos por encima del último lugar.

