Jugará en Argentina: promesa de El Salvador ficha por un equipo campeón de Copa Libertadores

Hace unas semanas, un juvenil salvadoreño fue noticia por convertirse en nuevo jugador de River Plate. Enry Hernández fue quien llegó al equipo millonario para sumarse a las inferiores en la búsqueda de su gran oportunidad. Ahora, acaba de arribar otra joya cuscatleca al fútbol argentino.

Joya de El Salvador jugará en Argentinos Juniors

Se trata de Junior Méndez, quien acaba de convertirse en nuevo jugador de Argentinos Juniors según informó la cuenta Legionarios SLV, la cual se dedica a darle seguimiento a estos jóvenes que pueden representar a El Salvador.

ver también Festeja Bolillo Gómez: figura de El Salvador podría dejar la Liga Mayor y dar el gran salto de su carrera a Europa

Méndez, nacido en el 2011, llegó a suelo argentino dos semanas atrás. Luego de pasar un período de evaluación por los entrenadores del Bicho, se confirma su fichaje por el equipo que supo ser campeón de la Copa Libertadores en 1985.

Méndez posa en el Estadio Diego Armando Maradona.

La cuenta mencionada agregó que Junior Méndez se destacó anteriormente en la academia del Vaughan Azzurri SC, equipo de Canadá que milita en la tercera división.

Un detalle importante a tener en cuenta por El Salvador es que también tiene la posibilidad de representar a Canadá y a República Dominicana, por lo que tiene una triple nacionalidad. De todas maneras, posee el pasaporte salvadoreño en caso de ser convocado en un futuro.

Publicidad

Publicidad

Teniendo en cuenta su año de nacimiento, Méndez podría ser convocado por Kilmar Jiménez, actual entrenador de la Selección de El Salvador Sub-15, quien asumió a inicios de este 2026 por decisión de la FESFUT.