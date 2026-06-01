“Sufrí mucho”: Orlando Galo confiesa el golpe más duro que le tocó vivir con La Sele

El capitán de La Sele ante Colombia siente que está viviendo su revancha después de todo lo que tuvo que atravesar.

Orlando Galo volvió a ser el capitán de la Selección de Costa Rica este lunes en la derrota contra Colombia por 3-1. Lo fue también en los otros dos partidos que tuvo La Sele desde que llegó Fernando Batista para asumir el cargo de entrenador.

En esta nuevo proceso mundialista, el mediocampista que juega en el Riga de Letonia se siente importante dentro del equipo. Por eso, considera que el fútbol le está dando, poco a poco, la revancha de lo que más le dolió como futbolista de la Tricolor.

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Orlando Galo confesó que no la pasó bien por no haber estado en una Copa del Mundo con La Sele: “Sufrí mucho por los dos mundiales que no clasifiqué. Uno por dopaje y otro por la situación que acabamos de pasar que es muy difícil. Ahora se está construyendo un nuevo proceso importante con mucha proyección“

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“Me siento muy afortunado. Siempre recuerdo el pasado y las situaciones difíciles que viví. Entonces el fútbol me está dando una revancha de cuatro años para trabajar para ese nuevo Mundial“, reveló Galo.

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El ex Alajuelense y Herediano es muy bien valorado por el entrenador de La Sele. Galo jugó todos los minutos en los tres amistosos que tuvo la Tricolor desde que arribó el Bocha Batista. Lo hizo ante Jordania, Irán y el duelo de hoy contra los cafeteros.

Con estos números y la responsabilidad de llevar la cinta, Orlando Galo se perfila para ser el gran referente del grupo nuevo de la Selección de Costa Rica. Será el abanderado de la renovación del Bocha Batista con apenas 25 años.

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En resumen

El mediocampista Orlando Galo fue el capitán de Costa Rica en la derrota ante Colombia.

fue el capitán de Costa Rica en la derrota ante Colombia. El futbolista Orlando Galo confesó haber sufrido por ausentarse de los mundiales previos por dopaje.

confesó haber sufrido por ausentarse de los mundiales previos por dopaje. El capitán de 25 años completó todos los minutos en los tres amistosos dirigidos por Batista.