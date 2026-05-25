Tras la dolorosa caída ante Cruz Azul, la situación de Keylor Navas obliga a la directiva de Pumas a rearmar su plan para el próximo torneo.

El sueño de Pumas UNAM se esfumó de la manera más cruel posible. Un zurdazo agónico de Carlos Rotondi en el último minuto de la final de la Liga MX sentenció el título a favor de Cruz Azul, permitiéndole a la Máquina dar la vuelta olímpica en el mismísimo Estadio Olímpico Universitario.

La dolorosa derrota dejó con las manos vacías a una multitud de aficionados auriazules que esperaban ver a su equipo romper, por fin, una profunda sequía de 15 años sin levantar el trofeo. Ahora, en medio de la devastación y con la temporada ya finalizada, en el Pedregal se preguntan: ¿qué pasará con su capitán y estrella, Keylor Navas?

ver también Pumas pierde la final ante Cruz Azul: Resumen y goles del juego en el que Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se quedan sin título

Keylor rumbo al quirófano

A sus 39 años, el guardameta fue un factor absolutamente determinante para que los dirigidos por Efraín Juárez lograran instalarse en la gran final del campeonato azteca. Su estadía en México no está en duda; Keylor tiene contrato firmado hasta mediados de 2027 y, de momento, no hay ningún indicio de que planee armar las valijas antes de tiempo.

Sin embargo, el tico viene arrastrando una molestia crónica en el tobillo que lo ha limitado bastante durante el semestre. Según las recientes declaraciones de Ignacio Hierro para Fox Sports, la decisión ya está tomada: el arquero aprovechará el parón competitivo para someterse a una intervención quirúrgica.

Keylor Navas se prepara para someterse a una cirugía en el tobillo (Getty).

Esta cirugía podría mantenerlo alejado de las canchas entre tres y cuatro meses, por lo que el cuerpo técnico de Efraín Juárez no lo tendría disponible para el arranque del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Publicidad

Ante el prolongado tiempo de recuperación que le espera al capitán auriazul, distintos medios mexicanos aseguran que el club se está moviendo en el mercado de fichajes para conseguir un reemplazante de calidad.

Pumas sale al mercado de fichajes

“Pumas busca portero ante inminente operación de Keylor Navas”, tituló el medio Asatu News, revelando que el principal apuntado sería Andrés Gudiño, guardameta de 29 años que buscaría salida de Cruz Azul.

Publicidad

Según esta información, la gerencia deportiva de la escuadra universitaria ya estableció los primeros contactos con el entorno de Gudiño y con la cúpula cementera en La Noria para conocer sus condiciones.

Publicidad

Andrés Gudiño sería el apuntado de Pumas para suplir a Keylor Navas en el inicio del Apertura (Getty Images).

Publicidad

Si la opción de ir al mercado se complica, la alternativa mirar hacia la cantera y foguear a Pablo Lara. El joven arquero de 20 años ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo, rindiendo de buena manera en la Jornada 16 cuando se le dio descanso al tico.

En síntesis

Pumas cayó en la final de la Liga MX ante Cruz Azul con un gol en el último minuto, esfumándose el sueño de acabar con 15 años de sequía.

Keylor Navas pasará por el quirófano para solucionar una lesión crónica en el tobillo, lo que lo dejará fuera de las canchas entre 3 y 4 meses.

Ante la ausencia del costarricense, la directiva sondeó a Andrés Gudiño como refuerzo, manteniendo al juvenil Pablo Lara como la principal alternativa de la casa.

Publicidad