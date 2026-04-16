Alberth Elis es tajante: pone de ejemplo a Panamá para señalar lo que le falta al fútbol de Honduras

El delantero Alberth Elis lanzó un mensaje de atención para los directivos del fútbol de Honduras y puso como ejemplo el crecimiento que ha estado teniendo Panamá durante los últimos años.

Elis fue consultado sobre las razones qué el considera son las que tienen el fútbol de Honduras en estado crítico y sumar ya 12 años sin asistir a un Mundial desde la última clasificación en 2014.

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“La Pantera” consideró que uno de los secretos del éxito de los canaleros, es permitir que sus jugadores se marchen al fútbol extranjero sin que sus clubes exijan grandes cantidades de dinero, lo que permite ir a mostrarse a otros continentes.

El ejemplo de Panamá

“En el caso de Panamá, casi todos los jugadores están afuera de Panamá. Algo que tienen que hacer aquí en Honduras, creo que los equipos tienen que dejar ir a los jugadores y no esperar tanto de regreso, ¿no? Que se vayan y, si les va bien, que los equipos reciban, pero no poner trabas antes de que se vayan”, comenzó diciendo.

El jugador con pasado por el fútbol de Francia y Portugal consideró que a los futbolistas se les debe permitir salir al fútbol del exterior a temprana edad, ya que pasados los 25 años se hace más difícil.

“Los bloquean y no se van. Entonces ya después, a los 25, 26, 27 años, ya es difícil. Yo creo que los equipos tienen que ser un poquito más abiertos, dejar salir a los jugadores, aunque sea gratis, pero con opción de compra. Que si la rompen, pues van a recibir, pero si no, pueden regresar”, señaló.

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“Entonces creo que eso fue lo que hizo Panamá. Siento que Honduras tiene que hacer eso. Y el jugador también: creo que no se tiene que conformar tan fácil. No solo llegar a primera y ya te conformas”, insistió Elis.

Es necesario recordar que, del último listado de 23 jugadores presentado por Thomas Christiansen para los amistosos ante Sudáfrica, 22 futbolistas juegan en el exterior, siendo Eric Davis el único en el fútbol local.